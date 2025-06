Tasso Jereissati: 'Nunca trocaremos nossa posição por cargos ou benesses de governo'

O ex-senador e ex-governador do Ceará, Tasso Jereissati (PSDB), publicou um vídeo nas redes sociais em que reafirma o papel de oposicionista no Ceará e no Brasil. “O povo nos colocou na oposição e nós nunca trocaremos a nossa situação por cargos ou benesses de governo”, disse o político. O tucano também relembrou o equilíbrio econômico da gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

“No plano nacional, acabamos com a inflação e criamos o Plano Real. No Ceará, uma administração revolucionária, acabando os vícios da antiga política”, disse. A publicação foi feita nas redes sociais do PSDB Ceará.

No texto, a sigla destacou o “protagonismo e as transformações profundas”.

“Muitas das políticas públicas que hoje sustentam a gestão pública e o desenvolvimento social foram construídas sob nossa liderança. Esse legado não será apagado por conveniências políticas, benesses ou acomodações em cargos de governo. O PSDB honra sua história com coerência e responsabilidade. O povo nos confiou o papel de oposição — e é com coragem, firmeza e espírito público que seguiremos nele, defendendo um Brasil melhor e um Ceará mais justo, democrático e próspero”, completa a nota da sigla.

O pronunciamento de Tasso ocorre em meio a movimentações internas da oposição estadual, com a filiação de Roberto Cláudio ao União Brasil, sigla comandada pelo ex-deputado Capitão Wagner. Os dois políticos, inclusive, já receberam apoio do tucano em eleições anteriores. Wagner foi apoiado por Tasso em 2016, quando disputou a Prefeitura de Fortaleza justamente contra Roberto Cláudio (à época, no PDT). Já o ex-pedetista foi apoiado pelo tucano em 2022, quando disputou o Governo do Ceará.

A nível nacional, o PSDB também vive um momento de mudanças com a articulação da fusão ao Podemos. A união das siglas foi a saída encontrada após anos de crise e desidratação da legenda que já comandou a Presidência da República.