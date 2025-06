Capitão Wagner reforça que União Brasil será oposição no Ceará, após acenos de Camilo e Elmano

O presidente do União Brasil no Ceará e ex-deputado federal, Capitão Wagner, reforçou que o partido estará na oposição ao governador Elmano de Freitas (PT) nas eleições de 2026. Em publicação no Instagram na terça-feira (17), Wagner disse que o posicionamento está alinhado com a presidência nacional da legenda, sob comando de Antônio Rueda.

"Estaremos na oposição, tanto a nível nacional como a nível local. Tudo isso já confirmado inclusive hoje, quando liguei para o presidente nacional Antônio Rueda", ressaltou. "Essa é nossa posição clara e firme", disse.

O pronunciamento de Capitão Wagner acontece em reação à fala do próprio governador Elmano, que disse que há uma "divisão" no União Brasil.

"Tem parlamentares e lideranças que são da oposição, parlamentares que são da base do governo do presidente Lula, que são da base do nosso governo. E vamos, evidentemente, dialogar permanentemente com todos os partidos que queiram colaborar com o que tem sido feito no estado do Ceará", disse o petista na última segunda-feira (16), em coletiva de imprensa, pouco antes da abertura do Seminário de Prefeitos 2025.

Algo semelhante havia sido dito, no final de maio, pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), durante entrevista ao Diário do Nordeste, que falou que o partido "tem sido muito simpático" ao diálogo. "Hoje a deputada (federal) Fernanda (Pessoa) tem interesse em dialogar, o próprio deputado federal Moses (Rodrigues) tem se colocado à disposição para dialogar, tenho conversado com o presidente nacional do partido, o Rueda", listou.

Contudo, a informação é rebatida por Capitão Wagner, que chegou a afirmar que "Camilo mente" sobre a aproximação com o União Brasil. "(O PT) aparelhou o nosso país, aparelhou o estado do Ceará e transformou o estado do Ceará no mais violento do país", disse. "Por esse e por outros motivos, estaremos na oposição".

Roberto Cláudio no União Brasil

Um dos mais recentes movimentos do União Brasil para fortalecer a oposição a Elmano foi o anúncio de filiação do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio ao partido. O ex-pedetista é pré-candidato ao Governo do Ceará e tem defendido "palanque único" dos opositores a gestão estadual.

O anúncio foi feito no dia 3 de junho, no café da manhã da Oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), ao lado de Capitão Wagner.

O ato de filiação, embora previsto inicialmente para a primeira quinzena de junho, ainda não tem data. O evento deve contar com lideranças nacionais, como Antônio Rueda.