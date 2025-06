Elmano comemora retorno do PDT e pontua diálogo com União Brasil: 'Sabemos que tem uma divisão'

O governador Elmano de Freitas (PT) comentou a adesão oficial do PDT ao seu grupo político e se disse satisfeito com a relação. Dando um fim ao impasse sobre compor a base do governo, o PDT aderiu em definitivo ao bloco petista nesse domingo (15), mas deixou seus deputados estaduais livres para continuarem na oposição.

Sempre dialogamos, desde que assumi como governador, eu procurei o PDT para conversar. E fico muito feliz que, nesse momento, a gente possa aprofundar ainda mais (a relação). Temos mais conversas para realizar, sempre com muita humildade e ouvindo do PDT aquilo o que ele entende que é preciso melhorar e aperfeiçoar no nosso governo. Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará

A declaração foi dada nesta segunda-feira (16), durante o Seminário dos Prefeitos 2025, que ocorre no Centro de Eventos do Ceará. Para o petista, o “histórico progressista” do PDT é essencial para reforçar o debate político contra a extrema-direita local.

Segundo o presidente do PDT Ceará, o deputado federal André Figueiredo, a articulação partiu do próprio Elmano, em reuniões com os deputados federais da legenda.

Desde que houvesse alinhamento com a bancada no Congresso Nacional, o governador, inclusive, teria relatado não haver "nenhum constrangimento" com o fato dos deputados estaduais estarem na oposição.

“Vamos dialogar com muita humildade e buscando ter um partido importante, na minha opinião, do campo progressista do País e do Ceará, para podermos avançar e aprofundar nosso projeto”, completou Elmano, nesta segunda-feira.

PT e União Brasil no Ceará

O governador também reforçou a informação de que o PT busca atrair o União Brasil para a sua base no Ceará. O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), já havia comentado essa pretensão em entrevista ao PontoPoder. Segundo ambos, as conversas com o partido apostam em figuras com maior alinhamento ao atual governo cearense no União.

“Sabemos que o União Brasil tem uma divisão, tem parlamentares e lideranças que são da oposição, parlamentares que são da base do governo do presidente Lula, que são da base do nosso governo. E vamos, evidentemente, dialogar permanentemente com todos os partidos que queiram colaborar com o que tem sido feito no estado do Ceará”, pontuou Elmano.

Apesar de o governador não citar nominalmente quem seriam os políticos aliados, Camilo apontou anteriormente os deputados federais Fernanda Pessoa e Moses Rodrigues como intermediários do diálogo com o PT, além do próprio Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil.

Outro fator visto por lideranças petistas como positivo para a concretização da aliança é o fato de o União Brasil estar em processo de federação com o PP, partido componente da base local há anos.

Contudo, o alinhamento ainda não é certo, visto que nomes como o ex-deputado Capitão Wagner, presidente estadual do União, têm intensificado negociações para manter o partido na oposição. Ele comentou o assunto em meio ao anúncio da filiação do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (ex-PDT), à legenda.

“O mesmo que criticou o Roberto de estar se juntando ao União, convidou o União para fazer parte do bloco da situação. (...) Não é contraditório o Camilo dizer numa entrevista que quer a federação do lado dele, o União do lado dele, e criticar o Roberto por estar vindo aqui para a federação?”, indagou Wagner.

Nesta segunda-feira, Elmano disse ver esses embates com naturalidade. “Para a oposição, é certo ela fazer o debate eleitoral. Para quem é do governo, acho que tem que se intensificar e se concentrar em fazer as entregas”, pontuou.

Seminário dos Prefeitos 2025

A 13ª edição do Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2025, acontece no Centro de Eventos do Ceará até terça-feira (17). O evento reúne deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, gestores e outras autoridades públicas de todo o Brasil para discutir assuntos como inovação, governança e sustentabilidade nas gestões.

O tema que irá nortear as discussões, palestras e painéis nesta edição do Seminário é "Eficiência e Transparência: inovação na gestão das políticas públicas".