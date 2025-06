Seminário dos Prefeitos 2025: Elmano ressalta colaboração e alinhamento com municípios do Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) participou da abertura do Seminário dos Prefeitos 2025, nesta segunda-feira (16), e ressaltou a importância de um regime de colaboração com os municípios. Para ele, o evento serviu como uma oportunidade de trocar experiências com os gestores locais e de aperfeiçoar o serviço público por meio das formações oferecidas na programação.

O que buscamos aqui no estado do Ceará é ter um regime de colaboração. O Ceará se destaca por ter um regime de colaboração muito forte do governo estadual com os municípios. É esse processo de sentar com todos os prefeitos e prefeitas, independente do partido político, buscar realizar ações nas mais variadas áreas e decidir na prioridade o que vai ser feito no município Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará

A 13ª edição do Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos, acontece no Centro de Eventos do Ceará até terça-feira (17). O evento reúne deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, gestores e outras autoridades públicas de todo o Brasil para discutir assuntos como inovação, governança e sustentabilidade nas gestões.

Segundo Elmano, ações de infraestrutura, saúde, educação, resíduos sólidos e outras devem considerar as especificidades de cada município. Tudo isso passa pelo tema que irá nortear as discussões, palestras e painéis nesta edição do Seminário, que é "Eficiência e Transparência: inovação na gestão das políticas públicas".

“Tenho a impressão que tudo que a gente puder fazer para aperfeiçoar os nossos sistemas de dados, de avaliação de políticas públicas, de poder decidir junto, de integrar nossas ações, teremos ganhos muito importantes, e espero que a gente possa estruturar uma rede de funcionamento que seja perene, em que as ações do Estado possam ser mais aproximadas e alinhadas com as ações dos municípios. Isso é muito importante para que o recurso público possa ser potencializado e os benefícios para a população possam ser maiores”, apontou o governador.

Discussões mais amplas

Neste ano, o Seminário será realizado em dois palcos simultâneos (A e B), garantindo uma abrangência maior de temas e agilidade na programação.(Confira programação completa abaixo)

O Seminário é promovido pelo Sistema Verdes Mares, Instituto Future e Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), com realização da Prática Eventos.

“A cada ano, o Seminário de Gestores Públicos supera suas marcas, e neste ano teremos palestrantes de renome, com uma infraestrutura diferenciada, no intuito de levar conhecimento e troca de experiências. O grande objetivo é contribuir para a boa administração das cidades e, para isso, nada melhor do que a prática do tema do evento: eficiência e transparência”, afirma Ruy do Ceará, superintendente do Sistema Verdes Mares.

