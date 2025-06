Modernização da administração municipal dá o tom da programação do 13º Seminário Gestores Públicos

Promover eficiência e agilidade no atendimento às demandas da população, reduzir burocracias, custos e o tempo de espera para a resolução de solicitações. Essas são algumas das muitas vantagens da digitalização das gestões municipais, uma tendência crescente que será um dos principais temas a serem tratados no 13º Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025.

O evento, a ser realizado nesta segunda e terça-feira (dias 16 e 17), no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, trará uma série de pesquisadores e especialistas sobre as temáticas que mais impactam para as administrações públicas, mas a tecnologia e a inovação terão destaque, com painéis e palestras específicos.

A temática geral do evento - que é aberto à participação do público em geral - será “Eficiência e Transparência: inovação na gestão das políticas públicas”, a ser desenvolvida ao longo de 13 painéis e 3 palestras, reunindo deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, gestores, acadêmicos, técnicos e outras autoridades públicas. O evento é realizado pela Prática Eventos, promovido pelo Sistema Verdes Mares, Instituto Future e Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece).

“Para o Sistema Verdes Mares, é uma honra estar à frente de um evento desta grandeza, com a presença de gestores de praticamente todos os municípios cearenses. São eles que fazem a diferença na qualidade de vida da população do nosso Estado. Por isso, quando eles se capacitam e se qualificam, com conteúdos oferecidos pelo Seminário, poderão exercer com mais eficiência o seu papel de administradores das prefeituras e secretarias municipais. É esse o nosso maior objetivo”, declarou Ruy do Ceará Filho, superintendente do Sistema Verdes Mares.

Modernização

De acordo com Joacy Júnior, presidente da Aprece, a modernização das gestões municipais é um movimento irreversível. “Os avanços tecnológicos podem fazer com que as gestões se tornem mais eficientes e mais transparentes, inclusive para evitar cobranças e penalizações, pelos diversos órgãos de controle e fiscalização e também pela sociedade. Hoje, o gestor público tem que aplicar os recursos com muita transparência e mostrar realmente os benefícios para a população”, observa Joacy Júnior.

Ele cita como exemplo dessa postura os resultados obtidos nas urnas nas mais recentes eleições municipais. “Nos últimos anos, tivemos uma excelente safra de prefeitos no Ceará, em 2020 mais de 50% deles foram reeleitos, e agora, em 2024, mais de 50% dos prefeitos que se candidataram para a reeleição, conseguiram se reeleger. O populismo e o clientelismo já não garantem mais a reeleição. A população cobra trabalho, resultados, boas ações e bons serviços públicos do gestor”, reforça o presidente da Aprece.

Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial, atualmente usada para os mais diversos fins, também encontra grande utilidade na gestão pública. É o que pretende evidenciar o Painel 9, “Inteligência Artificial na Gestão Pública”, que consta da programação do primeiro dia do evento. Este momento terá como mediador Juraci Muniz, coordenador técnico do Seminário e coordenador-geral do Instituto Rui Barbosa (IRB), com as palestras “Interação humano-IA: novas formas de dialogar com o cidadão”, por João José Vasco Peixoto Furtado, Coordenador do Laboratório de Ciências dos Dados e Inteligência Artificial da Universidade de Fortaleza (Unifor); e “O Papel do Poder Legislativo Municipal na Era da Inteligência Artificial: Como fomentar a Inovação e o Governo Digital, promovendo a Transparência e a Participação Cidadã”, com Leonardo Sales Couto Bezerra, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFOR).

O tema também será tratado no Painel 1, na palestra “IA e Gestão Municipal - Otimizando Recursos e Melhorando a Eficiência das Prefeituras”, com Daniel Monteiro, CTO na Digital College Fortaleza

“O tema da Inteligência Artificial norteia todo o mundo hoje, não só a parte da administração, mas na área ela pode ajudar demais. Essa inovação, por meio da IA, chega ‘para ontem’, na verdade. Na administração pública ela pode ajudar nas mais diversas formas, porque os bancos de dados de Inteligência Artificial são aprimorados a cada segundo, e esse tema também será debatido no Seminário, de que forma ela pode ajudar o gestor público e ajudar também o cidadão a recorrer à questão do controle social, pois a população tem uma responsabilidade, no âmbito do controle social, de acompanhar e de fiscalizar as contas”, observa Juraci Muniz, coordenador técnico do Seminário.

Abrangência

Além dos painéis voltados para a inovação e a tecnologia, o Seminário vai abordar temáticas abrangentes, que impactam diretamente no dia a dia dos municípios, a exemplo de finanças públicas, saúde, educação, meio ambiente e sustentabilidade, emendas parlamentares, turismo, mulheres na gestão pública, transparência, segurança pública, fontes de recursos, desenvolvimento.

Também compõem a programação do XIII Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025 a Palestra Magna do Governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas, e a palestra do Ministro da Educação, Camilo Santana, ambas na abertura do evento.

No segundo dia do Seminário, haverá a palestra “Primeira Infância – Desafios, Projetos e Ações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE”, tendo por mediador Sulivan Mota, Presidente do Instituto da Primeira Infância (IPREDE), e por palestrante o Conselheiro Rholden Queiroz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).

E também as palestras “Investimentos nos Municípios Cearenses”, por José Nunes de Almeida Neto, Diretor Presidente da Enel no Ceará, e “Saúde Mental na Gestão Pública”, com mediação de Luís Eduardo Menezes, Diretor Geral do Instituto Plácido Castelo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) e a palestrante Mariana Crisóstomo, psicóloga individual e corporativa.

Neste ano, o Seminário será realizado em dois palcos simultâneos (A e B), permitindo uma abrangência maior de temas e agilidade na programação. Além das palestras e painéis nos palcos, haverá o espaço Soluções e Negócios, que terá a realização de palestras voltadas para a gestão pública em aspectos como cidades inteligentes, fundos regionais, transição energética, apoio tecnológico aos municípios, entre outros.

A programação completa pode ser encontrada no site do evento.

Hotéis parceiros

A organização do XIII Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025 firmou parceria com hotéis de Fortaleza, para fortalecer a rede de recepção aos visitantes que virão de outras cidades para participar do evento. Os estabelecimentos oficiais do Seminário são: Hotel Sonata, Hotel Gran Marquise, Oásis Hotel, Bristol Guararapes Hotel, Villa Mayor, Gran Mareiro Hotel e Mareiro Beira-Mar.

Inscrições gratuitas

As inscrições para o XIII Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025 são gratuitas. Para participar do evento basta acessar o endereço eletrônico do Seminário (https://gestorespublicos.com.br/), clicar em “Inscreva-se” e fornecer alguns dados pessoais.

Serviço:

XIII Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos

16 e 17 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza

Inscrições, programação e informações: https://gestorespublicos.com.br/