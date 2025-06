XIII Seminário de Gestores Públicos aposta em inovação em políticas públicas

Um dos maiores eventos de gestão pública do Brasil, o Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2025 chega à sua 13ª edição, nos dias 16 e 17 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, com novidades que reforçam o compromisso com a inovação, a transparência e a eficiência na administração pública.

Neste ano, o seminário contará pela primeira vez com dois palcos simultâneos, o que amplia a oferta de conteúdos e proporciona mais autonomia aos participantes na escolha das temáticas mais alinhadas à sua realidade.

Outra inovação é o espaço “Soluções e Negócios”, uma área exclusiva para apresentação de produtos, serviços e tecnologias voltadas ao setor público. Haverá ainda um espaço de serviços com atendimento direto de instituições como o FNDE, consultoria ambiental, banco de estágios e seguradora, oferecendo suporte imediato aos gestores municipais.

“Os dois palcos ampliam as possibilidades de escolha entre painéis e palestras, permitindo uma programação mais diversificada e personalizada. Já o espaço Soluções e Negócios aproxima os gestores das tecnologias, serviços e inovações, incentivando a aplicação prática desses recursos nas administrações municipais", destaca Juraci Muniz, Coordenador Técnico do Seminário e Coordenador Geral do Instituto Rui Barbosa (IRB).

A proposta desta edição é fomentar o debate sobre os desafios contemporâneos da administração pública, a partir da integração entre tecnologia, ética e responsabilidade no uso dos recursos públicos. A escolha do tema reflete a urgência de uma gestão moderna, ágil e conectada com as reais demandas da sociedade.

"Além da capacitação técnica, o seminário proporciona uma valiosa troca de experiências com os diversos agentes que atuam nos municípios, justamente onde a população está mais próxima do poder público e exige respostas mais imediatas. Esses vínculos fortalecem a atuação dos gestores e ampliam a capacidade de resposta das administrações locais", complementa Juraci Muniz.

Foco na Transparência

Com a presença de palestrantes renomados e um ambiente voltado ao networking e à troca de experiências, o evento pretende superar os mais de 4 mil participantes registrados na edição anterior. A programação é voltada a prefeitos, vereadores, deputados, secretários, técnicos, parlamentares, acadêmicos e representantes de instituições públicas, com o tema central “Eficiência e Transparência: Inovação na Gestão das Políticas Públicas”.

A iniciativa conta com parcerias estratégicas do Sistema Verdes Mares, Prática Eventos, Instituto Future, Aprece, TCE Ceará, Instituto Rui Barbosa (IRB) e União dos Vereadores do Ceará (UVC), além do apoio de empresas comprometidas com o fortalecimento dos municípios.

Para além de um evento técnico, o seminário pretende deixar como legado uma gestão pública mais ética, eficiente e transparente, capaz de impulsionar soluções práticas para a construção de cidades mais inteligentes e sustentáveis. Ao valorizar o protagonismo dos gestores e promover a integração entre instituições, o evento reafirma seu papel essencial no avanço das políticas públicas no Brasil.