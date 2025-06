XIII Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025 debaterá inteligência artificial

A Inteligência Artificial está presente em praticamente todas as áreas de atuação, trazendo benefícios mas também desafios na sua utilização. Afinal, como toda ferramenta tecnológica, é preciso saber fazer bom uso de seu potencial, ampliando seus ganhos para o maior número de pessoas possível. E na gestão pública esse panorama não é diferente.

Hoje, a Inteligência Artificial está presente na administração dos órgãos municipais, estaduais e federais, com destaque para o avanço da automação de processos: uma pesquisa recente, publicada pela Revista do Serviço Público, mostrou que 57,4% dos órgãos públicos federais já implantaram ou estão em processo de automação de algum serviço, sendo a maioria dessas iniciativas voltada para o atendimento ao público, como chatbots e assistentes virtuais, que agilizam o serviço e liberam servidores para tarefas mais estratégicas.

Em razão da sua relevância para a modernização e ganho de eficiência dos serviços públicos, a Inteligência Artificial será tema de um dos painéis do XIII Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025, a ser realizado nos dias 16 e 17 de junho, no Centro de Eventos, em Fortaleza.

A temática será abordada no Painel 9, “Inteligência Artificial na Gestão Pública”, que consta da programação do primeiro dia do evento. Este momento terá como mediador Juraci Muniz, Coordenador Técnico do Seminário e Coordenador Geral do Instituto Rui Barbosa (IRB), com os debatedores Vasco Furtado, Coordenador do Laboratório de Ciências dos Dados e Inteligência Artificial da Universidade de Fortaleza (Unifor), e o vereador Léo Couto, Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza.

“A programação foi construída pensando em temas ligados à inovação e à melhoria das políticas públicas, por isso não poderia deixar de passar pelo tema da Inteligência Artificial, que a exemplo de outras temáticas relevantes, será debatida por grandes especialistas locais e nacionais”, observou Juraci Muniz.

Inscrições gratuitas

As inscrições para o XIII Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025 são gratuitas. Para participar do evento, que vai reunir deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, gestores e outras autoridades públicas, basta acessar o endereço eletrônico do Seminário, clicar em “Inscreva-se” e fornecer alguns dados pessoais. O Seminário é promovido pelo Sistema Verdes Mares, Instituto Future e Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), com realização da Prática Eventos.