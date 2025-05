Boa gestão das finanças públicas será debatida do XIII Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025

O desenvolvimento econômico, a distribuição de renda e a qualidade dos serviços oferecidos à população são aspectos da vida de um município que dependem fundamentalmente da boa gestão das finanças públicas. Junto dessas ações, vêm um conjunto de boas práticas, que envolve a transparência, o controle social e a eficiência no uso dos recursos do Estado. E tudo isso pode ser executado pelos gestores, como demonstrou uma pesquisa de abrangência nacional realizada pelo Tesouro Nacional, que revelou que em 2024 cerca de 70% dos municípios brasileiros melhoraram a qualidade das informações contábeis e fiscais enviadas ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público (Siconfi), refletindo avanços significativos na transparência e no controle social das finanças pública.

Por ser um tema fundamental para todos os prefeitos, vice-prefeitos, secretários e equipes de gestão das prefeituras, as Finanças Públicas fará parte dos debates do Painel 13 do XIII Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025, a ser realizado nos dias 16 e 17 de junho, no Centro de Eventos, em Fortaleza.

A temática será abordada no segundo dia do evento, tendo como mediador Amaro Pereira, Vice-Presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (APRECE) e Prefeito de Ipaporanga. Do Painel, constam palestras qualificadas, como “Previdência – O desafio das Administrações Municipais”, tendo como palestrante Robson Fontoura, Diretor Presidente da CE-Prevcom; “Contratações Públicas: Boas Práticas para Garantir Qualidade e Eficiência”, com Ricardo Dias, Assessor da Presidência e Vice-Presidente da Comissão de Contratações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).

Ainda farão parte do Painel “Finanças Públicas” as palestras “Controle Interno e Controle Externo: Alinhamento para a melhoria das Políticas Públicas”, que será proferida por José Wesmey da Silva, Vice-presidente de Controle Interno do Conselho Regional de Contabilidade - CE, e “Governança Fiscal Interfederativa: Ceará um Só”, com Alexandre Sobreira Cialdini, Secretário do Planejamento e Gestão do Ceará.

“Ficamos satisfeitos em promover o debate sobre uma temática tão relevante para o bem-estar da população em geral, porque é através da boa gestão das finanças públicas que os recursos são corretamente revertidos em saúde, educação, segurança pública e benfeitorias para os moradores das cidades. Um evento tão tradicional e abrangente como o Seminário é um espaço qualificado para discutir e trocar experiências a respeito desse tema”, disse Ruy do Ceará Filho, Superintendente do Sistema Verdes Mares.

Inscrições gratuitas

As inscrições para o XIII Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025 são gratuitas. Para participar do evento, que vai reunir deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, gestores e outras autoridades públicas, basta acessar o endereço eletrônico do Seminário, clicar em “Inscreva-se” e fornecer alguns dados pessoais.

O Seminário é promovido pelo Sistema Verdes Mares, Instituto Future e Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), com realização da Prática Eventos.