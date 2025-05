Inscrições estão abertas para o XIII Seminário de Gestores Públicos; saiba como participar

Estão abertas as inscrições para a XIII Edição do Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos, que será realizada nos dias 16 e 17 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. O evento, promovido pelo Sistema Verdes Mares, Instituto Future e Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), com realização da Prática Eventos, é um dos mais tradicionais do País voltado à gestão pública e reúne representantes de diversas esferas de governo, além de instituições da sociedade civil e do setor privado.

A participação é gratuita. Para se inscrever, é necessário acessar o site gestorespublicos.com.br, clicar em “Inscreva-se” e preencher o formulário com nome completo, e-mail, telefone, cargo e instituição representada. Após a confirmação, o participante receberá um e-mail com orientações adicionais sobre o evento.

Podem se inscrever prefeitos, governadores, parlamentares, secretários, servidores públicos, representantes de ONGs e da sociedade civil, professores, pesquisadores, estudantes e empresários que atuam ou têm interesse na administração pública.

Legenda: Para se inscrever, os interessados devem preencher um formulário com dados pessoais e ocupação profissional. Foto: Reprodução/Seminário de Gestores Públicos

PROGRAMAÇÃO DIVERSIFICADA

Com o tema “Eficiência e Transparência: inovação na gestão das políticas públicas”, o Seminário será realizado em dois palcos simultâneos (A e B), o que amplia a cobertura temática e garante maior dinamicidade à programação. O evento contará com painéis, palestras e momentos de networking ao longo dos dois dias.

A abertura está marcada para o dia 16 de junho, às 9h30, com a participação do governador do Ceará, Elmano de Freitas, que ministra a palestra magna. À tarde, os debates abordam temas como inovação digital, empreendedorismo, emendas parlamentares, saúde pública, inteligência artificial na administração e o protagonismo feminino na gestão.

No dia 17, a programação começa com a palestra “Primeira Infância – desafios, projetos e ações do TCE/CE”, seguida por painéis que envolvem temas como transparência, segurança pública, sustentabilidade, turismo, saúde mental, educação, fontes de recursos e finanças públicas.

Autoridades confirmadas no evento

Diversas autoridades públicas e representantes de instituições já confirmaram presença, entre elas: