Seminário dos Prefeitos 2025: evento irá discutir inovação, eficiência e transparência nas gestões

Nos dias 16 e 17 de junho, o Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, será palco da XIII Edição do Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos. O encontro deve reunir prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados, secretários, técnicos e diversas outras autoridades públicas. O objetivo é proporcionar um espaço de formação, troca de experiências e construção de soluções voltadas à administração pública municipal.

Neste ano, o tema que orienta toda a programação é "Eficiência e Transparência: inovação na gestão das políticas públicas". Com realização da Prática Eventos, o seminário é promovido pelo Sistema Verdes Mares, Instituto Future e Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), com apoio institucional do Instituto Rui Barbosa (IRB) e do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), e tem promoção do Diário do Nordeste.

Dois palcos, mais conteúdos e debates

Para garantir maior abrangência temática, o seminário será realizado em dois palcos simultâneos — Palco A e Palco B. Essa dinâmica permitirá que diversos assuntos estratégicos para os municípios sejam abordados em painéis, palestras e debates, oferecendo ao público uma experiência completa de aprendizado.

O superintendente do Sistema Verdes Mares, Ruy do Ceará, destaca que o evento tem crescido a cada edição, tanto em estrutura quanto em impacto. “A cada ano, o Seminário de Gestores Públicos supera suas marcas, e neste ano teremos palestrantes de renome, com uma infraestrutura diferenciada, no intuito de levar conhecimento e troca de experiências. O grande objetivo é contribuir para a boa administração das cidades e, para isso, nada melhor do que a prática do tema do evento: eficiência e transparência”, afirma.

Gestão pública eficiente

Para Joacy Alves dos Santos Júnior, presidente da Aprece, o Seminário tem papel decisivo na formação de gestores, especialmente para aqueles que assumem seu primeiro mandato. “O evento se consolida com o firme propósito de oferecer um espaço de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento da gestão municipal. A qualificação e a atualização constante são ferramentas indispensáveis para a condução eficiente e transparente dos nossos municípios”, avalia.

Veja também PontoPoder Renata e Eva, do BBB 25, serão homenageadas na Assembleia Legislativa do CE nesta segunda (26) PontoPoder Ciro é 'bom negócio' para André Fernandes, que é 'janela interessante' para Ciro, diz especialista

Tecnologia e ética na administração pública

De acordo com Enid Câmara, CEO da Prática Eventos, o tema do seminário dialoga com os desafios contemporâneos enfrentados pelas gestões municipais. “Em tempos de grande evolução tecnológica, com o uso da inteligência artificial e tantas outras ferramentas que facilitam a administração, compreender melhor a dinâmica de cada setor da vida das cidades é o caminho para se chegar à eficiência e à transparência na gestão pública”, pontua.

Juraci Muniz, coordenador técnico do evento e coordenador geral do Instituto Rui Barbosa, ressalta que a ética é um pilar indispensável para a administração pública. “Com esses dois valores básicos [ética e transparência], conseguimos garantir a integridade, a confiança da população e o uso responsável dos recursos em benefício da sociedade. Como consequência, fortalecemos a legitimidade das instituições e a participação cidadã no controle e fiscalização da administração”, afirma.

Quem pode participar e como se inscrever

O Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos é destinado a prefeitos, governadores, parlamentares das esferas federal, estadual e municipal, além de secretários e outros líderes políticos responsáveis pela implementação de políticas públicas.

Também podem participar servidores públicos de todos os níveis administrativos, representantes de organizações não governamentais e da sociedade civil, professores, pesquisadores e estudantes das áreas de gestão e políticas públicas. Empresários e líderes do setor privado que mantêm relação com a administração pública em projetos de inovação e desenvolvimento econômico integram, igualmente, o público-alvo do evento.

A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo site do seminário. Ao acessar a página, é necessário clicar em “Inscreva-se” e preencher o formulário com nome completo, e-mail, telefone, cargo e instituição representada. Após a confirmação, o participante receberá por e-mail as orientações complementares sobre o evento.

Confira a programação

16 de junho de 2025 (segunda-feira)

Manhã

07h30 às 09h30

Credenciamento, networking e visitação aos estandes

09h30 às 12h

Painel Institucional de Abertura com autoridades convidadas + Palestra Magna

12h às 14h

Intervalo para almoço

Tarde

14h às 15h

Palco A – Painel 01: Transformando Municípios: Inovação Digital e Apoio ao Empreendedorismo

Palco B – Painel 08: Mulheres no Protagonismo da Gestão.

15h às 16h30

Palco A – Painel 02: Emendas Parlamentares: Caminhos para Ampliar Recursos e Garantir Resultados

16h30 às 17h30

Palco A – Palestra 03: Inteligência Artificial na Gestão Pública

Palco B – Painel 03: Programas de Saúde Pública nos Municípios

17h30 às 19h

Encerramento do 1º dia + visitação aos estandes + momento cultural

17 de junho de 2025 (terça-feira)

Manhã

08h às 09h

Credenciamento, networking e visitação aos estandes

09h às 09h30

Palco A – Palestra 01: Primeira Infância – Desafios, Projetos e Ações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)

09h30 às 11h

Palco A – Painel 04: Transparência: Cidadania e Fortalecimento da Gestão Pública

Palco B – Painel 09: Meio Ambiente e Sustentabilidade

11h às 12h

Palco A – Painel 05: Segurança Pública – O Município como Prioridade

12h às 14h30

Intervalo para almoço

Tarde

14h30 às 15h

Palco A – Palestra 02: Saúde Mental na Gestão Pública

15h às 16h30

Palco A – Painel 06: Políticas Públicas de Educação: Eficiência nos Resultados

16h às 17h30

Palco A – Painel 07: Fontes de Recursos para os Municípios

Palco B – Painel 12: Finanças Públicas

14h30 às 16h

Palco B – Painel 11: Economia em Movimento

16h às 17h30

Palco B – Painel 10: O Turismo como alavancador do desenvolvimento econômico nos municípios

17h30 às 19h