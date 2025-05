Renata e Eva, do BBB 25, serão homenageadas na Assembleia Legislativa do CE nesta segunda (26)

A campeã do Big Brother Brasil (BBB 25), Renata Saldanha, e sua parceira no reality, Eva Pacheco, serão homenageadas na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) em sessão solene nesta segunda-feira (26). A solenidade, que terá início às 14h, também prestará homenagem à Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente (Edisca), instituição da qual elas foram alunas, e que há mais de 30 anos atende famílias em situação de vulnerabilidade por meio da arte e da assistência social.

O evento foi proposto pelos deputados Marcos Sobreira (PSB), Juliana Lucena (PT) e Jô Farias (PT) e deverá acontecer no Plenário 13 de Maio.

Segundo Marcos Sobreira, conforme publicado pela Assembleia Legislativa, “homenagear a Edisca significa reconhecer uma entidade que, por meio da arte, transforma vidas. Homenagear Renata e Eva é enaltecer duas jovens embaixadoras desses valores, que levam a cultura cearense a milhares de lares brasileiros”.

Fundada em 1991 em Fortaleza, a Edisca foi idealizada pela coreógrafa e empreendedora social Dora Andrade e é uma organização educacional sem fins lucrativos que utiliza a dança como ferramenta de transformação social para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Ao longo de mais de três décadas, a instituição estruturou programas integrados de arte, reforço escolar, acompanhamento psicológico, saúde preventiva e inclusão produtiva das famílias atendidas.

O deputado também destaca que a Edisca se consolidou como um centro de excelência na formação de artistas e agentes culturais, como as bailarinas Renata e Eva.

Divulgação da Edisca

No reality da Rede Globo, onde Renata se tornou a primeira cearense a vencer o programa, as bailarinas destacaram a importância do projeto em suas trajetórias pessoais e profissionais.

Por exemplo, foi por meio da Edisca que a dupla viajou de avião pela primeira vez. Além disso, Eva e Renata relataram que os laços afetivos formados na infância são outra “herança” importante da escola.