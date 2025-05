Ciro é 'bom negócio' para André Fernandes, que é 'janela interessante' para Ciro, diz especialista

A aproximação entre figuras antes fortemente antagônicas, no caso do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e do deputado federal André Fernandes (PL), pode se mostrar benéfica para ambos. É o que avalia a doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e professora da Universidade de Fortaleza (Unifor), Mariana Dionísio.

Em entrevista à Live PontoPoder, na quinta-feira (22), ela apontou uma adaptação no discurso diante dessa movimentação, que, da parte de Ciro, ocorre após um longo processo de quebra de diálogo com o pragmatismo de esquerda dominante no Estado.

"Quando o André Fernandes se aproxima de uma figura tão tradicional, ele modula o discurso, que vem mais arrefecido, mais calmo. Parece que o André começa a perceber que o Ciro é uma janela de oportunidades para um público que ele ainda não tem, e se tivesse em 2024, o resultado, hoje, seria outro. Ciro Gomes é um bom negócio para André Fernandes, e André Fernandes é uma janela interessante para Ciro Gomes. É uma aliança que talvez funcione", observa.

Além disso, a inclusão de Ciro nas estratégias do bloco de oposição não "ameaça" a figura de André Fernandes porque os seus públicos são distintos, porém fieis, e ambos almejam cargos diferentes em 2026 por uma questão de idade.

"É uma parceria que não vai machucar ninguém, que tecnicamente falando não tende a gerar grandes prejuízos, pelo contrário. Só é 'alienígena' quando a gente olha o histórico do Ciro e percebe que ele sempre teve uma aliança mais moderada. Se aliar a André Fernandes é algo que é mais diferente, mas como o Ciro é muito imprevisível...", complementou.

Planalto ou Abolição?

Para as definições locais, pelo menos por ora, o caminho parece menos confuso que para as definições nacionais. Experiente candidato ao Planalto, Ciro pode seguir caminho oposto ao PL no que diz respeito à Presidência da República, uma vez que os liberais querem lançar chapa própria e que o próprio ex-ministro ainda é cotado para a campanha maior.

Maria Dionísio ressalta que as apostas do PL estão na família Bolsonaro, mesmo com outras lideranças da direita, mas em outros partidos, à disposição. Sendo assim, Ciro não teria o aval do PL para uma possível candidatura a presidente, avalia a professora. Por outro lado, as opções do partido com Jair inelegível não são tão competitivas.

Já na análise do Senado, a legenda projeta a eleição do deputado estadual Alcides Fernandes, pai de André, que ainda é uma figura desconhecida do grande público, pontua a cientista política.

"Então vai recorrer para uma terceira via e investir tudo no Governo do Estado, mas o PL também não tem um nome forte para esse cargo. O André Fernandes, como uma tática de sobrevivência política, precisa voltar, se reidratar e ser figurinha carimbada em palanque", pontua.