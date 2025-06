13° Seminário de Gestores Públicos em Fortaleza foca em eficiência e transparência

Fortaleza se prepara para sediar a 13ª edição do Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos nos dias 16 e 17 de junho, no Centro de Eventos do Ceará. O evento, que tem como tema central "Eficiência e Transparência: inovação na gestão das políticas públicas”, reunirá um público qualificado composto por deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários e outras autoridades e técnicos da administração pública.

Com expectativas de superar os 4 mil participantes de 2024, o Seminário traz novidades para a edição deste ano, como explica Enid Câmara de Vasconcelos, CEO da Prática Eventos, realizadora do evento. “Um dos grandes diferenciais desta edição é o novo espaço ‘Soluções e Negócios’, com capacidade limitada para 50 convidados, oferecendo uma experiência mais exclusiva e direcionada à apresentação de serviços e soluções inovadoras”, destaca.

Outra novidade é a adoção de dois palcos simultâneos para ampliar a oferta de conteúdos. “Essa estratégia proporciona ao participante maior liberdade de escolha e uma programação mais rica e abrangente, otimizando o tempo e aumentando o valor da experiência no evento”, explica Enid Câmara.

Principais nomes

O tema “Eficiência e Transparência” foi escolhido por refletir os principais desafios atuais dos gestores públicos, sendo pilares indispensáveis para uma gestão moderna e ética em um cenário de rápidas transformações tecnológicas e grandes demandas sociais. “O objetivo é oferecer aos gestores ferramentas e conhecimentos que promovam o uso responsável dos recursos e o fortalecimento da confiança da população nas instituições públicas”, pontua a organizadora.

Nomes como Camilo Santana, Ministro da Educação; Elmano de Freitas, Governador do Estado do Ceará; os deputados federais Danilo Forte, José Guimarães, Luiz Gastão Bittencourt; Helder Rebouças, consultor de orçamentos do Senado Federal e Fernanda Pacobahyba, Presidenta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/ MEC), estão na programação, dentre vários outros que se destacam no cenário da gestão pública nacional.

“A empresa se dedica à curadoria de temas relevantes, à seleção criteriosa de palestrantes renomados e à criação de espaços exclusivos para networking e geração de negócios. O compromisso é proporcionar um ambiente propício ao aprendizado, à troca de experiências e à construção de soluções práticas para a gestão pública”, afirma Enid Câmara.

Impactos do Seminário

O seminário tem se consolidado como um espaço essencial para a capacitação e o fortalecimento da gestão pública no Ceará, buscando deixar como legado a promoção de uma cultura de gestão pública mais ética, eficiente e transparente.

“O impacto (do evento) se reflete na qualificação contínua dos gestores, na implementação de boas práticas e na disseminação de ideias inovadoras que contribuem diretamente para a melhoria da administração municipal e estadual”, finaliza a CEO da Prática Eventos.

A iniciativa é promovida pelo Sistema Verdes Mares, Instituto Future e Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), com a realização da Prática Eventos.

Serviço:

13° Seminário de Gestores Públicos

Data: 16 e 17 de junho

Local: Centro de Eventos do Ceará