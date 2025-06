Seminário dos Prefeitos 2025 reúne gestores de todo o Brasil no Centro de Eventos; veja programação

O Centro de Eventos do Ceará recebe, nesta segunda (16) e terça-feira (17), a XIII Edição do Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos. O evento reúne deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, gestores e outras autoridades públicas de todo o Brasil para discutir assuntos como inovação, governança e sustentabilidade nas gestões.

O tema que irá nortear as discussões, palestras e painéis nesta edição é "Eficiência e Transparência: inovação na gestão das políticas públicas".

Estrutura conta com dois palcos simultâneos

Neste ano, o Seminário será realizado em dois palcos simultâneos (A e B), garantindo uma abrangência maior de temas e agilidade na programação.(Confira programação completa abaixo)

O Seminário é promovido pelo Sistema Verdes Mares, Instituto Future e Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), com realização da Prática Eventos.

“A cada ano, o Seminário de Gestores Públicos supera suas marcas, e neste ano teremos palestrantes de renome, com uma infraestrutura diferenciada, no intuito de levar conhecimento e troca de experiências. O grande objetivo é contribuir para a boa administração das cidades e, para isso, nada melhor do que a prática do tema do evento: eficiência e transparência”, afirma Ruy do Ceará, superintendente do Sistema Verdes Mares.

Veja também PontoPoder XIII Seminário de Prefeitos 2025 debate os avanços da transparência no poder público PontoPoder XIII Seminário de Prefeitos 2025 celebra mobilização e diálogo pela melhoria dos serviços públicos

Inscrições

A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo site do seminário. Ao acessar a página, é necessário clicar em “Inscreva-se” e preencher o formulário com nome completo, e-mail, telefone, cargo e instituição representada. Após a confirmação, o participante receberá por e-mail as orientações complementares sobre o evento.

Quem pode participar

Podem participar do Seminário gestores como prefeitos, governadores, parlamentares das esferas federal, estadual e municipal, além de secretários e outros líderes políticos responsáveis pela implementação de políticas públicas.

O evento ainda é destinado a servidores públicos de todos os níveis administrativos, representantes de organizações não governamentais e da sociedade civil, professores, pesquisadores e estudantes das áreas de gestão e políticas públicas. Também integram o público-alvo do evento empresários e líderes do setor privado que mantêm relação com a administração pública em projetos de inovação e desenvolvimento econômico.

Confira a programação

16 de junho de 2025 (segunda-feira)

Manhã

07h30 às 09h30

Credenciamento, networking e visitação aos estandes

09h30 às 12h

Painel Institucional de Abertura com autoridades convidadas + Palestra Magna

12h às 14h

Intervalo para almoço

Tarde

14h às 15h

Palco A – Painel 01: Transformando Municípios: Inovação Digital e Apoio ao Empreendedorismo

Palco B – Painel 08: Mulheres no Protagonismo da Gestão.

15h às 16h30

Palco A – Painel 02: Emendas Parlamentares: Caminhos para Ampliar Recursos e Garantir Resultados

16h30 às 17h30

Palco A – Palestra 03: Inteligência Artificial na Gestão Pública

Palco B – Painel 03: Programas de Saúde Pública nos Municípios

17h30 às 19h

Encerramento do 1º dia + visitação aos estandes + momento cultural

17 de junho de 2025 (terça-feira)

Manhã

08h às 09h

Credenciamento, networking e visitação aos estandes

09h às 09h30

Palco A – Palestra 01: Primeira Infância – Desafios, Projetos e Ações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)

09h30 às 11h

Palco A – Painel 04: Transparência: Cidadania e Fortalecimento da Gestão Pública

Palco B – Painel 09: Meio Ambiente e Sustentabilidade

11h às 12h

Palco A – Painel 05: Segurança Pública – O Município como Prioridade

12h às 14h30

Intervalo para almoço

Tarde

14h30 às 15h

Palco A – Palestra 02: Saúde Mental na Gestão Pública

15h às 16h30

Palco A – Painel 06: Políticas Públicas de Educação: Eficiência nos Resultados

16h às 17h30

Palco A – Painel 07: Fontes de Recursos para os Municípios

Palco B – Painel 12: Finanças Públicas

14h30 às 16h

Palco B – Painel 11: Economia em Movimento

16h às 17h30

Palco B – Painel 10: O Turismo como alavancador do desenvolvimento econômico nos municípios

17h30 às 19h