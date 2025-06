XIII Seminário de Prefeitos 2025 celebra mobilização e diálogo pela melhoria dos serviços públicos

Com mais de uma década de realização, o Seminário Gestores Públicos - Prefeitos, ajudou a melhorar a qualidade dos serviços prestados ao cidadão cearense por meio do diálogo e troca de ideias e experiências.

Na programação do evento, que ocorre entre 16 e 17 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, o destaque fica nos diversos painéis sobre inovação em diversas áreas, além da captação e convergência com as fontes de recursos para os municípios, além da temática da educação.

O evento, que chega ao décimo terceiro ano, visa contar com os representantes e gestores dos 184 municípios do estado, como observa Joacy Júnior, presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece).

“A expectativa é que teremos todos os municípios representados no Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025. E temos mobilizado também todos os gestores para que possam participar”, avalia.

Para Joacy, os temas ligados à Inteligência Artificial (IA) e inovação, serão foco no seminário, pois esses pontos “vieram para ficar”. “Sendo bem aplicada [Inteligência Artificial] na gestão pública, certamente irá trazer resultados bastante positivos”, diz o presidente da Aprece.

“A programação como um todo traz um leque de temas e ações que são importantes e interessantes para a participação dos gestores, prefeitos e prefeitas, secretários e secretárias. Enfim, é importante estar ligado ao que acontece no cotidiano do município, mas com o conhecimento, com o que há de informação, com o que há de novidade, o que se pode e não pode fazer na gestão pública, eles podem obter os melhores resultados possíveis”, diz Joacy Júnior, presidente da Aprece.

No seminário, Joacy avalia que o que acontece no cotidiano do município, com o que há de informação e novidade, a troca de experiências trazem o que se pode e não pode fazer na gestão pública, e que assim os gestores podem obter os melhores resultados possíveis para a população.

"A Aprece tem feito mobilizações em defesa das pautas relevantes do interesse do municipalismo cearense e brasileiro, e temos feito todo esse trabalho de mobilização e esclarecimento entre os gestores municipais, mostrando a importância da capacitação, da qualificação e algumas questões de grande relevância para a melhoria das gestões municipais”, afirma o dirigente.

Temas e debates

Entre os debates propostos no seminário, o Ceará, que hoje é destaque na educação em todo o país, não vai deixar de ter espaço no encontro, como a relação dos municípios do estado com o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).

“Se tirarmos o Fundeb de uma prefeitura, ela praticamente para. Para muitos municípios pequenos do interior, representa quase 50% da receita. E é através dessa educação bem aplicada, bem desenvolvida, que a gente vê crescendo os índices das nossas escolas, em comparação com o restante do país”, observa Joacy Júnior.

Nos dois dias de evento, que conta com apoio do Sistema Verdes Mares, o debate sobre as fontes de recursos e a captação desses recursos, é importante para o desenvolvimento de diversas frentes de políticas públicas.

“Têm alguns fundos de recursos que os municípios não tiveram acesso ainda devido a não saberem como buscar esse recurso. E certamente será um dos painéis mais interessantes para os gestores públicos nesses dois dias de Seminário”, observa Joacy sobre um dos painéis voltados à administração pública.

Hotéis parceiros

A organização do XIII Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025 firmou parceria com hotéis de Fortaleza, para fortalecer a rede de recepção aos visitantes que virão de outras cidades para participar do evento. Os estabelecimentos oficiais do Seminário são: Hotel Sonata, Hotel Gran Marquise, Oásis Hotel, Bristol Guararapes Hotel, Villa Mayor, Gran Mareiro Hotel e Mareiro Beira-Mar.

Inscrições gratuitas

As inscrições para o XIII Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025 são gratuitas. Para participar do evento, que vai reunir deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, gestores e outras autoridades públicas, basta acessar o endereço eletrônico do Seminário (https://gestorespublicos.com.br/), clicar em “Inscreva-se” e fornecer alguns dados pessoais.

Serviço:

XIII Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos

16 e 17 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza

Inscrições e informações: https://gestorespublicos.com.br/