Presidente do Cidadania CE diz que federação com PSDB 'foi muito ruim' e defende aliar-se ao PDT

Presidente do Cidadania no Ceará, Alexandre Pereira disse que o partido passa por um momento de "reconstrução" após a decisão de não seguir com a federação com o PSDB, que afirmou ter sido "muito ruim" para a sigla, tanto a nível nacional como estadual. As declarações foram feitas durante o café da manhã com deputados da oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), nesta quarta-feira (11).

"Aqui, no Ceará, a gente está absolutamente no momento novo, de reconstrução, porque a federação com o PSDB foi muito complicada. E na hora que desfaz a federação com o PSDB, meio que recomeça o partido novamente do zero. E a gente está aguardando agora essas definições dos próximos passos, pra gente poder ver quais são as estratégias que a gente vai tomar para 2026", detalha.

Apesar da experiência ruim, os próximos passos citados por Pereira devem envolver uma nova federação partidária, no que ele chamou de "movimento de sobrevivência do mundo partidário". Ele defende uma aliança com o PDT, mas diz que existe também "conversa muito avançada" com o PSB.

"Passar a 10 deputados federais é o nosso desejo, mas, por isso, que tem uma necessidade de federar. Por exemplo, o PDT também não fará muito mais do que isso no Brasil, o PSB talvez faça pouco mais de 20 no Brasil. E são partidos que tem o mesmo pensamento ideológico, o pensamento de centro-esquerda. Então, é o nosso pensamento: uma federação que a gente possa ter em torno de 40 deputados federais", detalha. "Mas as definições mesmo vão ficar pra agosto", informou.

Independência

Indagado se a participação no encontro com deputados da oposição revela um posicionamento do Cidadania, ele reforçou que estava no encontro como "técnico" e que o partido permanece "independente".

"Eu fui convidado pelo grupo da oposição, que são todos deputados amigos, como técnico, para falar de um tema de turismo e desenvolvimento econômico", disse Alexandre Pereira, que foi secretário de Turismo durante as gestões de Roberto Cláudio e José Sarto (PDT) na Prefeitura de Fortaleza.

A posição de independência, pontua, fez com que os parlamentares eleitos pelo partido pudessem tomar decisões pessoais quanto às gestões, tanto estadual como em Fortaleza.

Na Alece, a deputada Luana Régia (Cidadania) integra a base do Governo Elmano de Freitas (PT), enquanto o vereador de Fortaleza Professor Enilson (Cidadania) é vice-líder do prefeito Evandro Leitão (PT).

"E por isso o partido se mantém hoje independente. Eu quero manter por mais alguns meses para tomar alguma decisão para 2026, que para mim é um ano importantíssimo para o Brasil e para o Ceará", reforçou.