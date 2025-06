PDT entra para base do governo Elmano, mas deixa deputados estaduais livres para serem oposição

O PDT estadual, em reunião neste domingo (15), decidiu por fazer parte da base do governo estadual de Elmano de Freitas (PT). A decisão também deixa os deputados estaduais livres para comporem a base ou ainda continuarem como oposição - como já ocorre atualmente. A adesão deve ser formalizada em breve.

De acordo com o presidente estadual e deputado federal, André Figueiredo, o convite de fazer parte do governo foi feito pelo próprio governador Elmano, em reuniões que os deputados federais da legenda tiveram no Palácio da Abolição.

"Fomos convidados, enquanto partido, para compor sua base, mesmo tendo a compreensão de que os deputados estaduais fazem parte, hoje, da oposição".

Sem constrangimentos

Nas negociações, inclusive, teria sido relatado pelo governador Elmano que não teria "nenhum constrangimento" caso o PDT compusesse institucionalmente o seu governo, "sem ter os deputados estaduais, mas tendo os federais".

Veja também PontoPoder Senado pauta projeto que aumenta número de deputados na Câmara; veja o que pode mudar PontoPoder Oscar Rodrigues elogia Ciro, Elmano e Roberto Cláudio e evita definir posição para 2026

Figueiredo destacou que, atualmente, os quatro deputados federais do Partido Democrático Trabalhista fazem parte de "uma linha de diálogo com o governador". Agora, após a reunião, esses mesmos políticos foram autorizados pela direção estadual, a dar continuidade a esse diálogo.

"Apresentaremos uma agenda que o PDT propõe para ser executada pelo governo do estado e que evidentemente materializa os princípios do nosso partido", reforça o presidente estadual.

Os deputados pedetistas com mandato são Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho. Todos fazem oposição ao governo. Os parlamentares são ligados à ala dos ex-prefeitos de Fortaleza Roberto Cláudio e José Sarto e do ex-ministro Ciro Gomes.

Apoio à gestão municipal é ratificado

No encontro, o PDT também ratificou institucionalmente o apoio à gestão municipal de Evandro Leitão (PT). Conforme Figueiredo, o diálogo já estava ocorrendo com o prefeito.

"Dos oito vereadores que temos, sete são da base. Institucionalmente o PDT ratifica o apoio à gestão municipal, até porque boa parte do nosso partido apoiou (Evandro) no segundo turno".

Ele ainda ressaltou a convicção do partido de que o "Evandro representa muito bem vários dos ideais do PDT, mesmo estando no PT".