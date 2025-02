Saída de deputados era esperada e PDT não está 'minguando', diz André Figueiredo

A saída de 12 deputados estaduais do PDT, incluindo mandatários licenciados e suplentes em exercício, era “algo anunciado”, segundo o presidente nacional em exercício do partido, o deputado federal cearense André Figueiredo (PDT). Em entrevista na manhã desta sexta-feira (14), o pedetista reforçou que, apesar da debandada, a legenda não está “minguando”. Para o dirigente, “na verdade, o PDT está fortalecido”.

“Falo isso a nível nacional, porque temos a honra de ver um crescimento orgânico do partido, muito pela condução que o ministro (Carlos) Lupi faz desde 2004, quando tivemos a partida do nosso líder, (Leonel) Brizola”, completou.

Presidente licenciado do PDT e ministro da Previdência do governo Lula, Carlos Lupi visitou o Ceará nesta sexta-feira e se reuniu com o prefeito Evandro Leitão (PT) e com o governador Elmano de Freitas (PT). O encontro ocorreu dois dias após o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) se reunir com lideranças da direita no Estado. Lupi, inclusive, criticou o apoio dado pelo ex-prefeito a André Fernandes (PL) no segundo turno das eleições do ano passado.

“Lupi tem conseguido fazer com que o PDT possa ter baixas, mas tem momentos de muita alta. Eu tenho absoluta convicção de que essa alta vai se consolidar, principalmente quando tivermos a janela partidária em 2026. O planejamento está sendo feito para as eleições do ano que vem e eu tenho certeza que será muito positivo, porque o PDT tem história”, disse Figueiredo.

A saída dos deputados estaduais da legenda reforçou, principalmente, o PSB, sigla que também abrigou, no ano passado, dezenas de prefeitos e centenas de vereadores pedetistas. Os mandatários seguiram os passos do senador Cid Gomes, que, após o racha do PDT por conta das eleições de 2022, deixou o partido.

Atualmente, o PDT tem cinco deputados estaduais e cinco prefeitos em exercício no Ceará. “O PDT não é um partido que é um amontoado de deputados, um amontoado de senadores, vereadores, enfim. O PDT tem história e essa história é o nosso maior handicap para que a gente possa crescer mais e mais”, finalizou Figueiredo.