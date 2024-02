Cid Gomes, Izolda Cela e 34 prefeitos se filiam ao PSB; veja lista

O PSB Ceará filiou, neste domingo (4), 34 prefeitos. A lista de novos filiados inclui, ainda, nomes de peso nacional como o do senador Cid Gomes e da secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC), Izolda Cela.

A cerimônia ocorre no Marina Park Hotel, em Fortaleza, e conta com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), do presidente estadual do partido, Eudoro Santana, do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), da senadora Augusta Brito (PT), do líder do Governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), da vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), e outros.

Com o reforço do grupo liderado por Cid Gomes, agora ex-PDT, o PSB se torna um dos partidos de maior musculatura no Estado. A maior parte do Norte, Centro-Sul e Sul do Estado, articulada pelos deputados Lia Gomes (PDT), Leônidas Cristino (PDT), Sérgio Aguiar (PDT), Guilherme Landim (PDT) e Marcos Sobreira (PDT).

Chegada do grupo de Cid

Eudoro Santana, líder da sigla, ressaltou a amizade de longa data com Cid Gomes e disse que se sente honrado com o retorno do senador ao partido. "Demos um passo mais a frente ao conseguir trazer de volta o companheiro Cid Gomes, essa grande liderança do Ceará, que vem acompanhado do seu grupo. Hoje, foram cerca de 40 prefeitos, amanhã, serão deputados estaduais e, depois, deputados federais", projetou.

Veja a lista de novos prefeitos filiados ao PSB

Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e Maciço de Baturité

Beim, de Paracuru

Davi Benevides, de Redenção

Edilberto, de Aracape

Litoral Oeste, Sertão Central e Ibiapaba

Joaquim do Quinca, de Alcântaras

Netim Morais, de Bela Cruz

Betinha, de Camocim

Jonas Muniz, de Cruz

Edinardo, de Forquilha

Helton Luís, de Frecheirinha

Elizeu Monteiro, de Itarema

Roger Aguiar, de Marco

Canarinho, de Mucambo

João Bosco, de Pentecoste

Dra. Lívia, de Pires Ferreira

Ivo Gomes, de Sobral

Alex Nunes, de Tianguá

Elmo Monte, de Varjota

Sertão Central e Sertão dos Inhamuns

Edinho Nobre, de Banabuiú

Simone Tavares, de Caridade

Ravenna, de Catunda

Gildecarlos, de Dep. Irapuan Pinheiro

Iris Martins, de Hidrolândia

Bismarck, de Piquet Carneiro

Cirilo Pimenta, de Quixeramobim

Maurício Pinheiro, de Senador Pompeu

Marcelo Mota, de Tamboril

Centro Sul e Cariri