Elmano reúne Cid Gomes, Camilo Santana, Evandro Leitão e Chagas Vieira no Palácio da Abolição

O governador Elmano de Freitas (PT) reuniu, na noite do último sábado (7), o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o senador Cid Gomes (PSB), o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e o chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, no Palácio da Abolição, em Fortaleza.

Em publicação conjunta dos cinco políticos nas redes sociais, o grupo afirmou que foi uma “noite de sábado discutindo projetos e ações para o avanço do nosso Ceará e do Brasil”.

O encontro acontece em meio às movimentações políticas visando à corrida eleitoral de 2026. Além de Elmano, que buscará a reeleição no Executivo estadual, Chagas Vieira é apontado como um dos pré-candidatos ao Senado pelo grupo governista.

Por sua vez, Cid tem defendido publicamente o nome do deputado federal Júnior Mano (PSB) na disputa pela vaga de senador, chegando a sinalizar que pode abrir mão da disputa por novo mandato no cargo.

A reunião também antecedeu outra agenda do ministro em solo cearense. Nesta segunda-feira (9), ao lado de Elmano, Evandro e Chagas, Camilo vistoriou as obras do ITA Ceará, na Capital. Segundo o gestor, o vestibular da instituição para 2026 já inclui a oferta de cursos para o novo campus cearense.

ARTICULAÇÃO OPOSICIONISTA

O encontro acontece, ainda, em meio às articulações da oposição, que tem realizado reuniões semanais na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para debater as estratégias na Casa e na disputa pelo Palácio da Abolição em 2026.

Na última semana, por exemplo, Roberto Cláudio utilizou o momento do grupo para anunciar a filiação ao União Brasil, após sair do PDT, e reforçar a postura como pré-candidato ao Governo do Estado, em aliança que deve envolver lideranças do futuro partido dele e do PL.

