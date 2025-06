Roberto Cláudio: ‘Minha relação com o PT sempre foi de diferenças e de enfrentamento duro’

Desfiliado do PDT e a caminho do União Brasil para se juntar a outros oposicionistas no Ceará, o ex-prefeito Roberto Cláudio (sem partido) justificou as críticas ao PT relembrando que, historicamente, esteve em lado oposto ao dos petistas em Fortaleza. Para o político, não há contradição em sua aliança com nomes da direita após anos de proximidade com algumas lideranças estaduais da legenda.

O agora ex-pedetista participou, na última quinta-feira (5), da live do PontoPoder. Ele conversou com os editores Jéssica Welma e Wagner Mendes sobre o papel que exerce na oposição e os rumos de sua carreira política.

“Minha relação com o PT sempre foi complexa (...) Eu fui eleito prefeito em 2012 contra o PT, foi uma eleição duríssima de segundo turno contra o atual governador Elmano de Freitas, e o PT ficou na oposição ao meu governo por quatro anos. Em 2016, fui para a reeleição (...) e o PT ficou contra minha reeleição e, de novo, fez oposição ao meu governo por quatro anos”, relembrou o ex-prefeito.

“O que aconteceu (em 2014) foi uma decisão partidária, do Cid, quando a gente estava aliado, de apoiar o Camilo na sua sucessão em uma circunstância menos de partido e mais de escolha pessoal do Cid, mas a minha relação com o PT sempre foi de diferenças e de enfrentamento duro” Roberto Cláudio (sem partido) Ex-prefeito de Fortaleza

Segundo Roberto Cláudio, mesmo o seu apoio à candidatura de Camilo Santana para o Governo do Ceará não sensibilizou os petistas na Capital. “Depois lançamos o (José) Sarto como candidato a prefeito, ele ganha a eleição e o PT vai para onde? Vai para a oposição de novo. Então, nós temos um histórico e eu, pessoalmente, tenho um antagonismo ao PT ao longo de 12 anos”, acrescentou.

Roberto Cláudio justifica proximidade com petistas no Ceará até 2022

Apesar da proximidade que manteve com integrantes do PT Ceará — especialmente com o ex-governador Camilo Santana — até a pré-campanha de 2022, o ex-prefeito Roberto Cláudio revelou que foi acumulando incômodos e insatisfações com a postura dos petistas.

“Quando você é aliado, você faz críticas para dentro, não para fora, ou você rompe logo. A ruptura se dá quando você chega no momento em que a água passou da boca e do nariz. Isso vai acumulando um tempo, acumulando percepções, desgastes e críticas”, explicou o ex-prefeito.

O político reforçou que, em 2022, decidiu manter sua candidatura ao Governo do Ceará, mesmo com vetos dos petistas, e passou a defender não só internamente um “ciclo de novas pessoas, de novas ideias e de mudança no Ceará”.

“É só olhar o que está lá na minha campanha de 2022, ela não começa com a minha derrota ou com eventual dor de cotovelo de uma derrota, começa por uma percepção de um ciclo que iniciava a falência”, concluiu.

Desde a última eleição para o Governo do Ceará, Roberto Cláudio passou a fazer oposição aos petistas também a nível estadual. À época, o então pedetista enfrentou Elmano de Freitas (PT) na corrida rumo ao Executivo do Estado, mas acabou derrotado ainda no primeiro turno.