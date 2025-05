'Me admiro muito', ironiza Camilo sobre aproximação de Roberto Cláudio e Ciro com PL no Ceará

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), ironizou, na noite desta sexta-feira (30), a aproximação do ex-prefeito Roberto Cláudio e do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) com nomes ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Ceará. "Me admiro muito hoje eles estarem se aliando a eles. Lamento", disse.

Camilo, que participou de agenda do MEC no município de Barbalha, lembrou dos embates públicos com grupos da direita durante a pandemia da Covid-19.

"Eu lamento essa posição porque eu me lembro na época que a gente estava na pandemia e nós fomos muito criticados por esse pessoal que são negacionistas, que são contra a ciência, contra a vida das pessoas", afirmou.

O ministro afirmou ainda que o foco do governo Elmano é fazer as entregas e que as repercussões políticas da oposição serão avaliadas pelos eleitores na disputa eleitoral de 2026.

"Lamento, mas a história dirá o lado certo. As urnas têm dito qual o lado certo da história e a história irá contar realmente quem esteve do lado certo da população", encerrou.

Oposição no Ceará

Nessa quinta-feira (29), Roberto Cláudio, ex-aliado do ministro Camilo Santana, anunciou desfiliação do PDT. Nos bastidores, circula a informação de que a expectativa é que o ex-prefeito se filie ao União Brasil para disputar a vaga de governador no grupo da oposição.

No mesmo dia da desfiliação, o ex-pedetista se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que esteve no Ceará para evento ao lado de apoiadores.

O presidente do PL Ceará, deputado estadual Carmelo Neto, afirmou que a reunião foi "excelente". Já o deputado federal André Fernandes (PL) disse que o encontro foi o início de uma "paquera".

