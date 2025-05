André Fernandes defende aproximação de Roberto Cláudio com Bolsonaro: 'É uma paquera que se inicia'

O deputado federal e pré-candidato à reeleição André Fernandes (PL), que intermediou conversa entre o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio e o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), nessa quinta-feira (29), defendeu a aproximação do ex-pedetista com o Partido Liberal por ele ter sido o "primeiro a vestir a camisa da campanha" da sigla no segundo turno das eleições municipais do ano passado.

À época, Fernandes enfrentou Evandro Leitão (PT) na disputa pelo comando da Capital e saiu derrotado nas urnas com 49,62% dos votos válidos.

"Eu convidei o Roberto Cláudio, sim, para essa conversa, tendo em vista que a gente está construindo um projeto de unir a oposição, aqui, no Ceará. O Roberto nos apoiou no segundo turno, foi a primeira pessoa a vestir a camisa, foi para as ruas, e teve coragem de, mesmo estando no partido que nós somos totalmente contrários, o PDT, ainda assim ele vestiu a camisa da nossa campanha, e a gente começou essas conversas", relatou o deputado, em entrevista coletiva, nesta sexta-feira (30), no 2º Seminário de Comunicação do PL.

Para Fernandes, portanto, a aproximação do ex-prefeito com o ex-presidente é importante e marca o início de um "flerte" com o partido. "Digamos que é uma paquera que se inicia", afirmou ele.

Pai de André Fernandes pré-candidato ao Senado

Na entrevista, o deputado federal ressaltou ainda que o PL já definiu que o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), seu pai, será o candidato da sigla ao Senado. "O nome já está definido, escolhido por Bolsonaro, pelo Valdemar [Costa Neto, presidente do partido] e com aval de todos os parlamentares do Ceará", garantiu.

"O PL lançará um nome [para o Senado]. A segunda vaga nós estamos conversando com alguns partidos, tendo em vista que hoje o governo [estadual] tem sete pré-candidatos ao Senado", acrescentou o político.

Diálogo com RC e Ciro deve continuar

Na quinta, questionado sobre a aproximação, também, entre Ciro Gomes (PDT) e o Partido Liberal no Ceará, o ex-presidente Bolsonaro afirmou, somente, que a pergunta deveria ser direcionada a André Fernandes. "Conversa com o André aí", disse ele.

Ciro e Bolsonaro já foram adversários ferrenhos em disputas à Presidência da República. No entanto, tanto o ex-ministro como o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, têm ensaiado uma aproximação com o grupo de oposição no Estado após romperem com o lado do senador Cid Gomes (PSB), do ministro da Educação Camilo Santana (PT) e do governador Elmano de Freitas (PT).

"Eu agradeço ao presidente Bolsonaro por ontem, quando questionado, ter dito: 'Converse com o André'. Isso só reforça que o que nós estamos fazendo aqui, no Ceará, está alinhado com o projeto nacional, especificamente com Jair Bolsonaro. [...] Estamos no caminho certo e, por agora, carregar essa responsabilidade dada pelo Bolsonaro, com aval dos parlamentares do Estado, continuarei essas conversas", disse o deputado federal.