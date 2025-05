Ciro Gomes diz que não será candidato a governador do Ceará e defende Roberto Cláudio para 2026

Após mobilizar expectativas na oposição no Ceará, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) afirmou que não será candidato nas eleições de 2026. "Não pretendo mais incomodar os eleitores", disse, em palestra realizada em Brasília, na noite desta quarta-feira (28). "Eu agora sou consultor e influencer", brincou. As declarações foram feitas em resposta a questionamento se ele teria candidatura à presidência da República ou ao Governo do Ceará.

"Para governador, eu estou apoiando o quadro mais preparado que é o Roberto Cláudio lá no Ceará", reforçou. Ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido) é pré-candidato ao Palácio da Abolição, em oposição à reeleição do governador Elmano de Freitas (PT). Em reforço a isso, Roberto Cláudio anunciou a saída do PDT nesta quinta-feira (29). Ele participou da palestra em Brasília com Ciro e, no mesmo dia, se reuniu com Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, para anunciar a desfiliação do partido.

Apesar de negar publicamente a intenção de concorrer a qualquer cargo no ano que vem, Ciro teria admitido a possibilidade de voltar a concorrer ao Governo do Ceará caso se apresente como a candidatura mais competitiva para enfrentar o atual governador.

A hipótese foi levantada no último dia 7 de maio, quando Ciro participou do "café da manhã da oposição", promovido pelos deputados estaduais oposicionistas na Assembleia Legislativa do Ceará.

A possibilidade animou lideranças da oposição e gerou algumas sinalizações, como elogios do deputado federal André Fernandes (PL), que disse que Ciro é "pessoa preparada e inteligente e que tem coragem também para enfrentar o Elmano".

Apesar disso, deputados estaduais admitiram que, mesmo na reunião fechada, Ciro ressaltou preferência pelo nome de Roberto Cláudio para a candidatura ao Governo.