Roberto Cláudio anuncia desfiliação do PDT e alega 'complexas circunstâncias locais' como motivação

O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio anunciou nesta quinta-feira (29) sua desfiliação do Partido Democrático Trabalhista (PDT). A decisão de sair da legenda foi divulgada pelo político por meio de uma postagem em seu perfil no Instagram.

Numa carta aberta, ele afirmou que a medida foi tomada “após um longo período de reflexão” e a considerou como uma “difícil decisão”. Segundo o ex-gestor, a movimentação foi conversada com os presidentes nacional e estadual do PDT, Carlos Lupi e André Figueiredo, respectivamente.

Roberto Cláudio mencionou que, na conversa, ressaltou sua “profunda gratidão e respeito” ao PDT. No comunicado, ele direcionou elogios ao partido, mas também ponderou que sua despedida se deve a “graves e complexas circunstâncias locais da política cearense”.

De acordo com o, agora, ex-pedetista, essa motivação também tem relação com uma “necessidade de se construir um projeto alternativo de esperança e prosperidade ao nosso Estado”.

“O Ceará vive, hoje, um preocupante ciclo, sem precedentes em nossa história recente, de decadência moral e política na aliança que sustenta o governo estadual”, criticou em um trecho da postagem atribuindo a questão a uma “hegemonia política liderada pelo PT”.

Em outro momento, ele reforçou as justificativas: “Tomo essa decisão para, mais confortavelmente, ajudar na construção de um novo projeto político e administrativo que possa ajudar a salvar o Ceará e fazê-lo sair desse ciclo de profundos e graves atrasos e dar a oportunidade aos cearenses de uma mudanças de rumos em nosso Estado a partir de um ciclo de novas ideias e de novas pessoas”.

Despedida já era 'esperada'

A saída do ex-chefe do Executivo municipal era ventilada desde o segundo turno da eleição para a Prefeitura de Fortaleza, no ano passado, em que o PDT passou a adotar uma estratégia de reaproximação do Partido dos Trabalhadores, com quem havia rompido em 2022.

Mas Roberto Cláudio, assim como Ciro Gomes, seguiu no partido demarcando um afastamento do grupo governista. Desde então, parlamentares da legenda com assento na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) passaram a integrar a base do Governo Evandro e declarações públicas da direção partidária indicavam divergências internas.

Nesta quinta, em conversa com o PontoPoder, o presidente estadual André Figueiredo reforçou que a decisão tomada pelo ex-prefeito já era esperada. “Mesmo que não quisesse, a gente esperava”, disse ele, que está em missão no exterior e falou que recebeu uma ligação do colega comunicando a definição nesta quarta-feira (28).

A ligação, revelou Figueiredo, aconteceu logo após reunião entre Roberto Cláudio e Carlos Lupi, em Brasília. “Ele tinha essa convicção que tem que sair candidato ao Governo [do Ceará] em 2026 e nós ainda não decidimos como vamos nos portar”, explicou o entrevistado.

Para o dirigente do PDT Ceará, a escolha acaba dando maior “liberdade” a ambos os lados para as articulações eleitorais. Ao que indicou, existem discordâncias quanto a posicionamentos como a construção de “frente ampla de oposição” ao Governo Elmano. “Nós discordamos, nem sempre concordamos com tudo”, pontuou.

Figueiredo ainda alegou que, antes da saída do PDT, no entanto, Roberto Cláudio tinha “liberdade para dialogar com quem quisesse”. “No partido, estávamos incomodados com o diálogo com o PL, mesmo respeitando o posicionamento dele”, completou.

A reportagem também contatou o presidente nacional do PDT a fim de obter uma posição sobre o assunto. Não houve resposta até a publicação desta matéria. O conteúdo será atualizado caso haja alguma devolutiva.