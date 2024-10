Roberto Cláudio diz que apoio ao PT em Fortaleza 'é muito ruim' para o PDT no Ceará

O ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) defendeu sua posição no 2º turno de Fortaleza e comentou o racha do PDT na Capital diante da disputa entre Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL). Para ele, a possibilidade de alinhamento com o PT "é muito ruim" para o partido. Ele decidiu apoiar o candidato do PL, após o presidente nacional do seu partido, André Figueiredo, defender a neutralidade na capital cearense, ainda que, pessoalmente, seguisse caminho diferente. Nesta quinta-feira (31), à Live PontoPoder, Roberto argumentou que, apesar de críticas de uma ala do partido, seu posicionamento é resguardado pelo PDT.

"Antes de eu declarar apoio ao André (Fernandes), o presidente André Figueiredo já tinha publicado uma liberação dos filiados para apoiar uma candidatura ou outra. O meu posicionamento, como de vários vereadores e deputados estaduais, de lideranças do partido, está preservado pela declaração do próprio André Figueiredo. Essas coisas internas são iguais a coisas de família: tem que tratar dentro de casa, e não fora", disse o ex-prefeito, que também é presidente do diretório municipal do PDT.

Ao longo do mês de outubro, lideranças pedetistas como o próprio André Figueiredo e Carlos Lupi se pronunciaram sobre a eleição em Fortaleza e defenderam a candidatura de Evandro. Após a vitória do PT, André Figueiredo reconheceu que o racha interno não é um "assunto muito fácil", mas disse que vai "trabalhar duramente para que o PDT seja a base do governo Evandro na Câmara Municipal".

Segundo Roberto, essa questão será conversada "daqui a alguns dias", após breve descanso das eleições. Apesar disso, não indica abertura para compor com o PT em Fortaleza.

"Há complexidades, há uma corrente que defende apoio ao PT e há outras, como eu, que não imaginam isso ocorrer e acham que isso, inclusive, é muito ruim para o partido estadualmente e para o posicionamento politico de muita gente que não enxerga nenhum tipo de representação desse projeto de poder. O que o PT tenta fazer o tempo inteiro é criar um plebiscito para simplificar a vida deles, não dar complexidade ao pensamento inteligente e dividir, fazer um 'Fla-Flu', impor um posicionamento", avaliou.

André Figueiredo e Carlos Lupi

No segundo turno, o presidente nacional licenciado do PDT e ministro da Previdência Social no Governo Lula, Carlos Lupi, anunciou apoio a Evandro. “Esse partido representa a história de quem sofreu muito com a Ditadura de 1964. Um partido com a nossa história jamais poderá estar ao lado dos filhotes da Ditadura", disse, em referência a André Fernandes, e completou: "Não temos como ter outro lado a não ser ao lado da nossa coerência, da nossa história, da nossa luta, do nosso amor ao povo”.

André Figueiredo também defendeu a candidatura do petista. "A gente está aqui, enquanto PDT, enquanto gente que acredita que os ideais de Brizola tem que estar lado a lado com aqueles que verdadeiramente defendem a democracia", disse em postagem nas redes sociais.