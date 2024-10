Roberto Cláudio anuncia apoio a André Fernandes no 2º turno de Fortaleza

O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio irá apoiar André Fernandes (PL) no 2º turno da disputa eleitoral pela Prefeitura de Fortaleza. O anúncio foi feito neste sábado (11). Além de Fernandes, o candidato do PT, Evandro Leitão, disputa a segunda etapa da eleição municipal na capital cearense.

"Exatamente por um dos caminhos, no caso o PT do Ceará, ser a certeza de uma fórmula que já deu errado aqui em Fortaleza e que, atualmente, está destruindo nosso Estado, tomei a decisão pessoal de votar no outro caminho, de apoiar André Fernandes", disse o ex-prefeito em nota.

Presidente do PDT Fortaleza, o posicionamento dele está alinhado ao da maioria da bancada de vereadores do PDT na Câmara Municipal de Fortaleza. Terceiro colocado na eleição de Fortaleza e forte aliado de Roberto Cláudio, o prefeito José Sarto (PDT) disse que irá permanecer neutro na disputa do 2º turno.

Roberto Cláudio fez críticas a gestão petista em Fortaleza, comandada pela agora deputada federal Luizianne Lins entre 2005 e 2012, que afirmou ter sido marcada "pelo completo abandono administrativo da cidade, descaso com as políticas públicas mais essenciais para a população, mas principalmente com a politicagem que corroeu a credibilidade e as contas públicas da Prefeitura".