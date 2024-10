Sarto anuncia neutralidade no 2º turno da disputa pela Prefeitura de Fortaleza

"Me preocupo com os rumos da Cidade, diante das duas candidaturas que disputam agora o segundo turno das eleições. Uma delas tenta implantar uma soberania nociva e a outra representa muitas incertezas. Diante disso, após conversar com as diversas forças que me apoiaram, anuncio que decidimos pela neutralidade"

José Sarto (PDT) Prefeito de Fortaleza