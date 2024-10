Sarto diz que vai decidir 'nas próximas horas' apoio para 2º turno pela Prefeitura de Fortaleza

O prefeito José Sarto (PDT) afirmou, nesta quinta-feira (10), que deve se pronunciar "nas próximas horas" sobre a candidatura que irá apoiar na disputa do segundo turno pela Prefeitura da Fortaleza. O gestor ficou em terceiro lugar no pleito, com 164.402 votos (11,75%), sendo o primeiro gestor não reeleito da Capital. Agora, o pedetista discute com aliados se irá reforçar a campanha de André Fernandes (PL) ou de Evandro Leitão (PT).

"A gente fez questão de ouvir todo mundo, presidente de partido, candidatos a vereadores, cada um está expressando uma opinião e a gente está dando liberdade. Depois de colhida essa ausculta, nas próximas horas, eu devo me pronunciar" José Sarto (PDT) Prefeito de Fortaleza

Nesta quinta-feira, o gestor se reuniu com secretários para fazer um balanço da gestão.

O gestor comentou ainda que está aberto a conversar com o presidente Lula (PT) durante a passagem do chefe do Executivo Federal pela Capital, nesta sexta-feira (11), desde que seja "sem qualquer compromisso eleitoral".

"Eu posso conversar com todo mundo, mas não quer dizer que eu tenho que tomar uma decisão. A minha conversa com ele, se for em termos institucionais, eu acho ótimo. (...) Se agora, no apagar das luzes, o Governo Federal nos acenar, sem qualquer compromisso eleitoral para trazer algum benefício para Fortaleza, eu estou aqui defendendo o povo de Fortaleza", complementou o gestor.

Ainda conforme Sarto, o diretório do PDT Municipal, comandado pelo ex-prefeito Roberto Cláudio, é que irá determinar a posição do partido para o segundo turno.

Entregas

O gestor ainda ressaltou que 90% das obras do plano de Governo de 2020 foram executadas, de acordo com a média ponderada. Todavia, talvez algumas obras de maior porte, como a reforma do Gonzaguinha de Messejana e do Cuca do Vicente Pinzon, podem não ser concluídas até 31 de dezembro de 2024, data em que encerra o seu mandato.

"As obras não vão parar, mas tem grandes obras que talvez a gente não consiga concluir até dezembro, como o Gonzaguinha de Messejana, onde a gente já entregou 38 leitos, lá são 107 leitos, mas certamente a gente vai andar bem pertinho de entregá-lo na totalidade. Outra grande obra é a do Cuca do Vicente Pinzon, mas certamente estará bem perto de concluir", declarou o gestor.