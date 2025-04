Polícia Civil indicia Inspetor Alberto por denúncia de maus-tratos a animal e injúria eleitoral

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) concluiu, com indiciamento do vereador Inspetor Alberto (PL), um inquérito policial aberto para apurar supostos maus-tratos a animal e injúria eleitoral. A denúncia foi ingressada após a veiculação de um vídeo no qual o político aparece puxando um porco pelas orelhas e fazendo movimentos bruscos enquanto afirmava que o animal iria para a panela.

O indiciamento foi confirmado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE) ao PontoPoder nesta quarta-feira (2). Segundo a pasta, o inquérito foi enviado ao Poder Judiciário.

Veja também Segurança Polícia investiga Inspetor Alberto por maus-tratos a animais após vídeo com porco PontoPoder Câmara de Fortaleza instala Conselho de Ética e presidente prevê convocação de reunião para a próxima semana

A gravação que ocasionou a investigação policial foi uma provocação dele ao então oponente do seu partido na corrida eleitoral pela Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), por conta do sobrenome do petista.

Na terça-feira (1º), em contato com a reportagem, o advogado responsável pela defesa do liberal havia mencionado o envio do caso para a Justiça Eleitoral. Conforme disse o representante, “o fato que deu origem ao inquérito” havia saído da Justiça Estadual.

A defesa do vereador do PL foi acionada mais uma vez nesta quarta, para que pudesse se pronunciar sobre o indiciamento do seu cliente. Não houve resposta até a publicação desta matéria. O conteúdo será atualizado caso haja uma devolutiva.

Alberto negou maus-tratos

Na época em que o caso envolvendo o animal foi veiculado pelo Diário do Nordeste, a assessoria de comunicação do político se pronunciou por meio de uma nota. Segundo o texto, Alberto estaria em um sítio-fazenda quando da gravação do vídeo e, naquele momento, estava colocando o porco para outro lugar.

O comunicado também repudiou “as acusações de menosprezo e maus-tratos aos animais” feitas contra ele e afirmou “que a conduta foi realizada sem nenhum intuito de causar dor ou desprezo ao animal”.

Quando a situação chegou ao conhecimento das autoridades, ela foi investigada pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), onde o Inspetor Alberto foi ouvido. Contatada naquela ocasião, a SSPDS declarou que uma perícia seria realizada.

Outros desdobramentos

Como repercussão das imagens em que aparece com o bicho, entidades e parlamentares entraram com pedidos de cassação contra ele. A punição foi solicitada por meio de representações apresentadas ao Legislativo municipal.

Na mesma leva, por força de uma mobilização do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará (CRMV-CE), o Ministério Público do Ceará (MPCE) e o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) também foram acionados.

Pela mesma conduta, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) chegou a aplicar uma multa de R$ 3 mil ao parlamentar. De acordo com o órgão do Governo do Estado, a ação de Alberto se configurou como uma infração ambiental administrativa.

>> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil.