Polícia Civil aguarda perícia para concluir investigação contra o vereador Inspetor Alberto

A investigação contra o vereador Inspetor Alberto (PL), alvo de denúncias por maus-maus tratos animal, só depende da finalização da perícia por parte do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará (CRMV-CE) para ser concluída. A informação é da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) por meio de nota enviada ao Diário do Nordeste na noite desta terça-feira (29).

Segundo a pasta, ele foi interrogado na manhã desta terça, na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), localizada em Fortaleza. A unidade da Polícia Civil investiga a denúncia de maus-tratos a um suíno, após a circulação de um registro na internet no último fim de semana. O inquérito foi aberto ainda no domingo (27).

“No vídeo, que circula nas redes sociais, o inspetor aposentado maltrata um animal fazendo referência ao prefeito de Fortaleza eleito”, disse um trecho do comunicado, se referindo a Evandro Leitão (PT).

“A DPMA aguarda a conclusão da perícia por parte do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará (CRMV-CE) para conclusão das investigações e realização dos procedimentos cabíveis”, completou a SSPDS.

Ao se dirigir à sede da delegacia para depor, o vereador Inspetor Alberto foi visto por representantes da organização não-governamental (ONG) Anjos da Proteção Animal (APA) chegando sozinho ao local. Os membros da instituição gravaram o momento e publicaram no perfil da APA no Instagram.

Procurado pela reportagem, o vereador confirmou que esteve na unidade policial para prestar esclarecimentos sobre o caso, mas, atendendo a orientação da defesa, não poderia dar mais detalhes sobre o depoimento.

“Fui perante a autoridade, o que ele perguntou eu respondi, mas como ainda está em fase de instrução a orientação do meu advogado é para eu não me manifestar nesse momento”, disse o parlamentar.

O procedimento policial em questão é o segundo aberto contra ele em uma semana. O primeiro foi na quinta-feira (24), quando passou a circular outro vídeo do Inspetor, desta vez com ameaças diretas contra Evandro, xingando e afirmando que era para o então prefeiturável “preparar o caixão”. Na ocasião, quando indagado, o autor da mensagem disse que aquela era uma “brincadeira”.

Investigação

O Inspetor Alberto foi denunciado à Polícia Civil após aparecer em um vídeo arrastando e puxando um porco pelas orelhas. A gravação, que veio à tona nas vésperas do 2º turno das eleições municipais, fez referência ao prefeito eleito Evandro Leitão, que ainda era candidato na ocasião da gravação.

O registro, que não foi encontrado na página de Alberto após a repercussão do caso, seria uma provocação ao adversário. “Você vai para a panela. Leitão, seu desgraçado, você vai para a panela dia 27. Me aguarde”, disse o legislador durante a gravação, fazendo uma alusão entre o sobrenome do petista e o bicho.

Nesta segunda-feira (28), diante da veiculação de matérias sobre o caso, a assessoria de comunicação do vereador entrou em contato com a reportagem para enviar uma nota redigida pelo escritório de advogados que faz a defesa dele. Segundo o comunicado, Alberto estaria em um sítio-fazenda quando da gravação do vídeo e, naquele momento, estava colocando o porco para outro lugar.

“Na ocasião, ele transferia o animal de um lugar para outro e, durante esse trâmite, aproveitou e proferiu algumas palavras no bojo do cenário político que circunda o Município de Fortaleza”, disse um trecho, afirmando também que a conduta “foi realizada sem nenhum intuito de causar dor ou desprezo ao animal” e que o “trato” com o porco não foi motivado para a produção do conteúdo.

Por fim, apesar do registro que circula nas redes sociais ter uma identificação do perfil do Inspetor Alberto, os advogados do parlamentar do PL negaram que o vídeo tenha sido publicado nas páginas oficiais dele.

Entidades pedem cassação

Ainda na segunda, o vereador foi denunciado formalmente pelo CRMV-CE, que pediu a cassação do mandato do parlamentar. Por meio da denúncia, segundo o órgão, foram acionados o Ministério Público do Ceará (MPCE), a DPMA e o Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-CE).

Além disso, nesta terça-feira (29), vereadores, deputados cearenses e entidades da sociedade civil também solicitaram à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) a cassação do mandato do vereador. A punição foi solicitada por meio representações apresentadas à Casa.

Uma das representações é assinada pelos vereadores Gabriel Biologia (Psol), Adriana Gerônimo (Psol), Adriana Almeida (PT), 42 entidades da sociedade civil e pelos deputados estaduais Renato Roseno (Psol), Larissa Gaspar (PT), Apollo Vicz (PSD), Agenor Neto (MDB), Marta Brandão (Cidadania), Jô Farias (PT) e De Assis Diniz (PT).

Além deles, o deputado federal Célio Studart (PSD) protocolou uma representação individualmente. Os pedidos apontam que Inspetor Alberto teria cometido infrações ao decoro parlamentar e crime ambiental. Ele, no entanto, nega as acusações.

Nesta terça, a reportagem acionou a Coordenação de Comunicação da CMFor para obter uma posição sobre o assunto. Por meio de uma nota, a divisão do Legislativo municipal respondeu que até aquele momento, por volta de 12h28, não havia recebido notificação ou denúncia relacionada com o vereador Inspetor Alberto em seus canais oficiais.

Entretanto, um encontro entre lideranças irá pautar a passagem da eleição municipal deste ano e a conduta dos quadros da Casa, inclusive a do político em questão. “A Presidência complementa que irá se reunir com a Mesa Diretora e o com o Colégio de Líderes nos próximos dias para avaliar o período eleitoral e a conduta dos parlamentares durante a campanha, ocasião na qual o tema referente ao vereador será tratado”, finalizou o comunicado.

A equipe que assessora o Inspetor Alberto também foi contatada e questionada se haveria alguma manifestação por parte dele. Não houve resposta até a publicação desta matéria. O conteúdo será atualizado caso haja uma devolutiva.

Semace aplicou multa

Também nesta terça, conforme publicou a coluna de Inácio Aguiar, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) aplicou uma multa de R$ 3 mil ao parlamentar, por conta da conduta que está sendo investigada pela Polícia Civil e que foi alvo de representações na Câmara de Fortaleza.

De acordo com o órgão do Governo do Estado, a ação de Alberto se configura como uma infração ambiental administrativa. A Semace entendeu que o ato expôs o animal a condições prejudiciais à sua saúde física e psíquica, caracterizando maus-tratos conforme os parâmetros estabelecidos na lei que regulamenta a Política Estadual de Proteção Animal.