Secretários de pastas criadas na reforma administrativa da Prefeitura de Fortaleza são nomeados pelo Executivo

Os quatro novos secretários da Prefeitura de Fortaleza foram nomeados em seus cargos entre a última quinta-feira (27) e esta terça-feira (1º). Os atos formalizando o empossamento dos gestores foram assinados pelo Gabinete do Prefeito e publicados no Diário Oficial do Município (DOM).

O time de escolhidos para cada uma das posições das secretarias mais recentes do Governo Municipal — criadas com a reforma administrativa — não é uma novidade, já que os anúncios começaram a ser feitos pela gestão da capital cearense desde o início do mandato de Evandro Leitão (PT), em janeiro.

A primeira publicação foi a do secretário André Barbosa, na quinta, no posto de titular da Secretaria de Relações Comunitárias (Serc), responsável pelo vínculo do governo municipal com a participação social na formulação de políticas públicas.

Barbosa é bombeiro militar e foi assessor especial de Relações Comunitárias do Governo do Ceará. Ele tem experiência como articulador político da gestão estadual e como articulador comunitário de Fortaleza. A nomeação dele foi assinada pela então prefeita em exercício, Gabriella Aguiar (PSD).

Na terça, foi a vez de Evandro nomear uma nova leva de auxiliares. No DOM, o primeiro ato da lista foi o de Laila Freitas e Silva, como chefe da Secretaria Municipal de Licitações (Selifor). Ela era presidente da extinta Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza, que terá as atribuições absorvidas pelo órgão que irá assumir.

A nova secretária de Licitações foi coordenadora da Assessoria de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) durante a presidência do atual prefeito e atuou como membro da equipe dele na transição da gestão do ex-prefeito José Sarto (PDT).

Em seguida, no Diário Oficial do Município, apareceu a nomeação do vereador licenciado de Fortaleza, Apollo Vicz (PSD). Ele foi empossado como secretário municipal da Proteção Animal.

A Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA), na execução de políticas relacionadas com a “pauta pet”, deve atuar de maneira integrada com outras pastas e, dentre outras responsabilidades, irá gerir um fundo municipal específico.

Apollo é protetor animal e um dos representantes do Abrigo São Lázaro. O político foi eleito vereador pelo PSD em outubro do ano passado. Em janeiro, ele se licenciou do mandato na Câmara Municipal para chefiar a Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal, encerrada com a reforma.

Também no DOM de terça, saiu o ato de nomeação de Fátima Bandeira na Secretaria Municipal da Mulher (Semulher), que irá planejar, executar, monitorar, avaliar e coordenar todas as ações que envolvem os direitos das mulheres no município de Fortaleza.

Estão entre as atribuições da Semulher a promoção e articulação de políticas com outros órgãos do Poder Executivo, incluindo medidas de participação social, autonomia financeira, combate à desigualdade e à violência contra as mulheres.

Bandeira é formada em Comunicação Social, com especialização em Relações Públicas. Ela já integrou o Conselho Cearense dos Direitos das Mulheres e integra o Conselho Político da Secretaria Nacional de Mulheres do PT.

A lei complementar que promoveu uma reforma administrativa da administração fortalezense foi aprovada em 13 de março e sancionada durante a semana seguinte, no dia 20 de março.

Além da criação de secretarias e a extinção de órgãos, a legislação promoveu mudanças estratégicas para a condução da gestão pelo prefeito — que prometeu, durante a campanha eleitoral, projetos a exemplo do “Fortaleza Sem Fome”, uma atenção para com a área da segurança pública, uma proximidade com temáticas como os direitos das mulheres e o cuidado animal.