Evandro Leitão anuncia Helena Barbosa na Cultura e nova secretaria municipal em Fortaleza

O prefeito eleito Evandro Leitão (PT) anunciou, nesta terça-feira (17), quem irá comandar as secretarias municipais de Cultura, Desenvolvimento Econômico e Relações Comunitárias — esta última, é uma novidade na estrutura da Prefeitura de Fortaleza. Em comum, os novos integrantes do 1º escalão da gestão municipal são oriundos da estrutura do Governo do Ceará ou do Governo Federal.

Atual superintendente do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), Helena Barbosa irá assumir a Secretaria de Cultura de Fortaleza. Colunista do Diário do Nordeste, o nome de Helena Barbosa para assumir a Secultfor vinha sendo defendido inclusive por abaixo-assinado popular, com apoios entre a classe política da Capital.

Também vindo do Governo do Ceará, André Barbosa irá assumir a Secretaria de Relações Comunitárias de Fortaleza. A pasta é a primeira novidade no organograma da Prefeitura da capital cearense — durante a campanha eleitoral, Evandro Leitão disse que pretendia fazer reforma administrativa para aproximar a estrutura do Executivo municipal do que existe do Governo Estadual.

Atualmente, André Barbosa é assessor especial de Relações Comunitárias do Governo do Ceará, além de ter experiência como articulador político do Governo e articulador comunitário de Fortaleza.

No Desenvolvimento Econômico, o titular será Antônio José Mota. Desde 2019, Mota é coordenador estadual do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs). Ele é próximo ao deputado federal AJ Albuquerque, presidente estadual do PP.

Secretários anunciados

O prefeito eleito anunciou outros 11 nomes de secretários que irão integrar a futura gestão da Prefeitura de Fortaleza. São eles: