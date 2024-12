Ex-governador de Tocantins Mauro Carlesse é preso suspeito de planejar fuga internacional

O ex-governador do Tocantins Mauro Carlesse (Agir) foi preso, nesse domingo (15), após suspeita planejar uma fuga internacional. O teor da investigação contra Carlesse não foi divulgado pela Justiça. As informações são do G1.

Carlesse estava a caminho de uma fazenda em São Salvador, no sul de Tocantins, quando foi localizado por uma ação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual (MPTO). Segundo o MP, o ex-governador foi preso em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal de Palmas.

Após a prisão, a defesa informou, em nota, que o ex-gestor sempre esteve à disposição da Justiça. "O ex-governador Mauro Carlesse informa à população tocantinense que recebeu a notícia da prisão com indignação, pois não é condenado em nenhum processo e nem possui qualquer proibição de ir e vir", diz a nota divulgada à imprensa. A defesa também esclarece que apresentará o pedido de revogação da prisão.

Histórico de investigações

Mauro Carlesse, então deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, assumiu o cargo de governador após Marcelo Miranda (MDB) e Cláudia Lelis (PV), governador e vice, serem cassados, em 2018, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Carlesse assumiu de forma interina e permaneceu no cargo após eleição. De acordo com a CNN Brasil, ele é mais um dos governadores na história do Tocantins com trajetória no setor agropecuário. Entrou na política ocorreu em 2011, ao filiar-se ao PV, período em que presidia o Sindicato Rural de Gurupi.

O ex-chefe do Executivo ficou no cargo até outubro de 2021, quando foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por suspeita de corrupção. Carlesse renunciou em março de 2022, antes que houvesse tempo para a conclusão da votação do processo de impeachment na Assembleia Legislativa.

Neste ano, o ex-governador foi alvo de operação da Polícia Federal (PF) sobre crimes de fraudes em licitações na extinta Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação do Estado do Tocantins, que teriam ocorrido em 2018. À época, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos endereços de Carlesse.