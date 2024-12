Evandro Leitão anuncia primeiros secretários, incluindo quem comandará a Segurança; veja nomes

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou oficialmente, na manhã desta sexta-feira (13), os primeiros nomes que comandarão as secretarias municipais a partir de 2025, quando o petista assume a gestão Capital. Na relação, há personalidades já confirmadas anteriormente, como Socorro Martins, Júnior Castro e Denise Carrá, mas também novidades, como quem ocupará a pasta da Segurança Cidadã.

Veja os nomes anunciados por Evandro Leitão:

Júnior Castro - Secretaria Municipal de Governo

Eudes Bringel - Chefe de Gabinete

Socorro Martins - Secretaria da Saúde

Denise Carrá - Secretaria do Turismo

Coronel Márcio Oliveira - Secretaria de Segurança Cidadã

Silvia Correia - Controladoria e Ouvidoria

Hélio Leitão - Procuradoria do Município

As informações foram publicadas nas redes sociais. "Desejo todo sucesso a essa equipe, que se doará muito para trazer dias melhores para nossa Fortaleza", escreveu o político na postagem.

A principal novidade do anúncio do petista é o coronel Márcio Oliveira, que será titular da secretaria Municipal de Segurança Cidadã, que inclui a Guarda Municipal e a Defesa Civil. Fundador do Comando de Policiamento do RAIO (CPRAio) da Polícia Militar, o coronel já comandou a corporação cearense entre 2020 e 2023.

O nome do vereador Eudes Bringel (PSD) também é novidade. O parlamentar reeleito na Capital chefiará o Gabinete do novo prefeito. Silvia Correia também não havia sido confirmada. Atual controladora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), ela assumirá a Controladoria e Ouvidoria do Município.

Além dos citados, Evandro confirmou os nomes já divulgados, como Júnior Castro para a secretaria de Governo, Socorro Martins para a Saúde, Denise Carrá no Turismo e Hélio Leitão na Procuradoria Geral do Município.

Conheça perfis dos primeiros secretários de Evandro Leitão anunciados

Júnior Castro - Secretaria Municipal de Governo

Francisco de Castro Menezes Júnior é formado em Direito e pós-graduado em Direito Penal pela Universidade de Fortaleza (Unifor). Foi prefeito de Chorozinho entre 2017 e 2024, tendo ocupado ainda o cargo de vice-prefeito, entre 2013 e 2016. Presidiu a Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) desde 2021, onde também exerceu outras funções.

Eudes Bringel - Chefia de Gabinete

Francisco Eudes Ferreira Bringel é vereador pelo PSD, eleito neste ano para o segundo mandato na Capital. Na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Ceará (STDS), coordenou projetos de inclusão produtiva e acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social. É vice-presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF).

Socorro Martins - Secretaria Municipal da Saúde

Socorro Martins é formada em Medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e pós-graduada em Gestão Hospitalar. Foi secretária da Saúde de Fortaleza entre 2013 e 2016, atuou ainda como diretora do Hospital de Messejana, do Hospital de Maracanaú, do Gonzaguinha do José Walter e do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara.

Denise Carrá - Secretaria Municipal do Turismo

Denise Sá Vieira Carrá é advogada. Graduada em Direito e mestra em ordem jurídico constitucional pela UFC. Desde 2022 é secretária Executiva de Eventos, Comunicação e Publicidade da Casa Civil do Ceará, já tendo ocupado os cargos de secretária Executiva do Turismo, de 2015 a 2021, e da Casa Civil, de 2011 a 2014, além de Procuradora Jurídica da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), de 2007 a 2011.

Coronel Márcio Oliveira - Secretaria Municipal de Segurança Cidadã

Bacharel em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul e em Segurança Pública pela Academia General Facó, o coronel Francisco Márcio de Oliveira ingressou na Polícia Militar do Ceará em 1992. Comandou a Polícia Militar do Ceará (PMCE) entre 2020 e 2023. É fundador do CPRaio e tem especializações em Políticas Públicas e Perícia Criminal.

Silvia Correia - Controladoria e Ouvidoria do Município

Silvia Helena Correia é graduada em Ciências Econômicas pela Unifor, com especialização em Economia de Empresas pela UFC e mestrado profissional em Planejamento e Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). Foi secretaria adjunta da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE-CE) entre 2007 e 2014 e exerce, atualmente, o cargo de controladora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Hélio Leitão - Procuradoria Geral do Município

Hélio das Chagas Leitão Neto é advogado e Doutor em Direito. Foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE) e hoje integra o Conselho Federal do órgão. No Governo do Ceará, já atuou como secretário da Justiça e Cidadania do Ceará (Sejus) e assessor para Assuntos Internacionais.