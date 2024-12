Após convite para assumir Secretaria Saúde de Fortaleza, Socorro Martins pede desfiliação do PSDB

Presidente do diretório do PSDB de Santa Quitéria, a médica Socorro Martins pediu desfiliação da sigla. A decisão ocorreu pouco antes dela ser confirmada como futura secretária da Saúde de Fortaleza. A, agora, ex-tucana foi convidada para a função pelo prefeito eleito Evandro Leitão (PT).

O convite para Socorro se tornou público na tarde desta quarta-feira (11). A médica tem longa experiência na gestão de saúde. Ela, inclusive, chegou a chefiar a Pasta no primeiro mandato de Roberto Cláudio (PDT) como prefeito de Fortaleza.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a futura secretária minimizou sua atuação como militante partidária tucana. "A gente é política porque eu defendo a política em saúde pública, então não posso dizer que não sou política, mas política partidária, não. Eu nem voto aqui, não votei nem no Evandro", comentou a médica.

Ela acrescentou que não tem planos de se filiar a outra legenda no momento.

"Vou me dedicar à questão da saúde, essa questão de política partidária (...) não é o momento, o momento é de me resguardar. Me desfiliei para ter essa segurança de não ser de um partido A ou B, sou uma profissional que estou à disposição do prefeito" Socorro Martins Futura secretária da Saúde de Fortaleza

Em conversa com o PontoPoder, o presidente do PSDB Ceará, o atual vice-prefeito Élcio Batista, explicou o diálogo que teve com a ex-correligionária.

"Pela manhã, assim que soube, liguei para ela para confirmar. Nós conversamos, eu a parabenizei, desejei muita sorte e combinamos que ela iria pedir a desfiliação. Acertamos isso por coerência ideológica, programática e partidária. Ela, claro, entendeu", disse. O vice-prefeito ainda reforçou que o PSDB fará oposição ao Governo Evandro em Fortaleza.

No fim da tarde desta quarta-feira, o diretório do PSDB no Ceará publicou uma nota em que anuncia a desfiliação da futura secretária.

Segundo a legenda, o pedido de saída partiu dela. "A decisão foi tomada pela filiada para que possa tomar suas decisões em caráter pessoal. O PSDB agradece imensamente a contribuição de Maria do Socorro Martins ao longo de sua trajetória no partido, reconhecendo seu empenho e dedicação", informou.

"Reiteramos que o PSDB mantém sua posição de firme oposição ao Partido dos Trabalhadores (PT) e reafirmamos que não faremos parte do governo liderado pelo PT, permanecendo coerentes com nossos valores e compromissos com a sociedade brasileira", concluiu.