Socorro Martins será secretária da Saúde na gestão de Evandro Leitão

A médica Socorro Martins será a secretária da Saúde na gestão do prefeito eleito Evandro Leitão (PT). A informação foi confirmada pelo colunista Inácio Aguiar, do Sistema Verdes Mares, no início da tarde desta quarta-feira (11). Com longa trajetória na área da saúde no Ceará, Socorro chegou a atuar na primeira gestão municipal do prefeito Roberto Cláudio.

Socorro Martins tem formação acadêmica em medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

A profissional da saúde é especialista em Gestão Hospitalar e Serviços de Saúde pela Universidade Estadual do Ceará (Uece).

No currículo, ela soma experiências de diretora do Hospital de Maracanaú, do Hospital Gonzaga Mota do José Walter, Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara e do Hospital de Messejana.

No início do mês, outros possíveis três nomes da gestão de Evandro Leitão foram adiantando pelo colunista do Diário do Nordeste.

Secretária irá enfrentar crise na saúde na capital

Socorro Martins deve encontrar um cenário complicado na saúde em Fortaleza nos primeiros dias de janeiro de 2025.

Em meio a uma crise de insumos, medicamentos e assistência à saúde da população, o Instituto Dr. José Frota (IJF), por exemplo, tem três concursos públicos que perderão a validade neste mês de dezembro. Enquanto isso, a unidade tem carência de mais de mil profissionais, segundo o Ministério Público do Ceará (MPCE).

O Diário do Nordeste conversou com alguns acompanhantes e cuidadores que convivem no IJF, durante uma visita ao local, em novembro. Os depoimentos têm pontos em comum: inexistência de medicações e itens essenciais, como fraldas e lençóis, cancelamento de cirurgias, falta de estrutura para acompanhantes e demora na entrega das refeições.