Três nomes fortes no secretariado do prefeito eleito Evandro Leitão

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), trabalha em duas frentes às vésperas de assumir o Executivo Municipal. Enquanto acompanha os trabalhos de transição de governo, sobre os quais fez críticas por falta de informações, o gestor enfrenta um quebra-cabeça para montar sua equipe de gestão.

Três nomes, já atuantes na transição, terão papéis de destaque no secretariado do novo prefeito: Júnior Castro, Sérgio Menezes da Costa e Osvaldo Rebouças.

Advogado, Júnior Castro é prefeito do município de Chorozinho e presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará (Aprece). Embora sua secretaria ainda não esteja definida, ele deve ocupar uma pasta voltada para política e gestão, próxima ao gabinete do prefeito.

Sérgio Menezes é administrador e atualmente já trabalha com Evandro na Assembleia Legislativa do Estado, onde exerce a função de diretor do Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade.

Já Osvaldo Rebouças é advogado, professor e auditor fiscal aposentado da Secretaria da Fazenda do Estado. Próximo ao prefeito eleito, ele deve integrar o primeiro escalão da área financeira na nova gestão da Capital.

Fontes desta coluna dão como certa também a ida de João Vicente Leitão, atual chefe da Comissão Permanente de Licitação da Assembleia, para o novo governo.

Reforma administrativa

Evandro trabalha na definição dos nomes enquanto, em paralelo, desenha uma reforma administrativa para reestruturar as pastas da gestão municipal. Durante a campanha eleitoral, o petista se comprometeu a criar duas secretarias que não constam no organograma atual: uma de Mulheres e outra da Causa Animal.

O prefeito eleito também destacou a intenção de redefinir o papel das regionais na cidade. Desde 2021, Fortaleza conta com 12 secretarias regionais. Antes, eram sete.

O desafio de Evandro será montar um quadro que contemple lideranças de mais de 10 partidos que deram sustentação à campanha vitoriosa dele e de Gabriella Aguiar.