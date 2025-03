Alece aprova aumento salarial de 5,83% para servidores e militares do Ceará

Os parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovaram, nesta quinta-feira (6), o reajuste salarial dos servidores públicos e militares do Poder Executivo, das autarquias e das fundações públicas estaduais. A proposta, assinada pelo governador Elmano de Freitas (PT), prevê um reajuste de 5,83%, a ser aplicado em duas etapas.

De acordo com o texto de autoria do Palácio da Abolição, a majoração deverá ser de 4,83%, retroativo a 1º de janeiro de 2025. E, depois, em 1º de setembro, deverá ser aplicado mais 1%.

Pelo que explicou a mensagem que acompanha a proposição, o percentual inicial visa uma recomposição de perdas devido à inflação do último ano, considerando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), já o outro prevê a implementação de um aumento real dos salários.

A proposição mencionou beneficiar também os servidores temporários de diversas pastas, os pensionistas e aqueles que são aposentados do Poder Executivo, além dos militares estaduais da reserva e reformados.

“Tudo isso reflexo do reconhecimento do governo da importância de seus servidores”, considerou Elmano em um trecho do documento remetido aos deputados estaduais, ao argumentar sobre a iniciativa.

Com o aval do Legislativo, o projeto de lei retorna para o Gabinete do Governador, para sanção. O Governo do Ceará contabilizou que, ao todo, cerca de 180 mil pessoas podem ser impactadas pela medida de revisão geral.