Evandro Leitão confirma líder e vice-líderes na Câmara; Léo Couto será o candidato à Presidência

O prefeito eleito de Fortaleza e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT), anunciou o nome do vereador Bruno Mesquita (PSD) como líder do prefeito na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). De acordo com o petista, os vereadores Adriana Almeida (PT) e João Aglaylson (PT) serão os vice-líderes.

Conforme o futuro chefe do Executivo de Fortaleza, a definição dos cargos na Mesa Diretora ainda está em negociação. “Estamos construindo um nome de consenso, que é do vereador Léo Couto (PSB). Já os demais membros, estamos estudando” Evandro Leitão (PT) Prefeito eleito de Fortaleza e presidente da Alece

No último dia 14 de outubro, o vereador Bruno Mesquita havia anunciado, em uma publicação em seu perfil do Instagram, que seria o líder do prefeito eleito na CMFor.

“É com muita honra e senso de responsabilidade que assumo o compromisso de ser o líder do Governo na Câmara Municipal de Fortaleza”, escreveu Mesquita na postagem nas redes sociais. No texto, ele ainda agradeceu ao gestor eleito pela “confiança” e pela “oportunidade” Bruno Mesquita (PSD) Vereador de Fortaleza e futuro líder do prefeito Evandro Leitão

A foto que acompanhava a legenda trazia ele, Adriana e Aglaylson. “Essa missão é um desafio que abraço com dedicação e foco no diálogo, na união e na construção de políticas públicas que tragam mais qualidade de vida para o nosso povo”, completou o pessedista, que menciona os postos que serão assumidos pelos colegas de legislatura.

Ao Diário do Nordeste, à época, Adriana Almeida também confirmou a composição: “Ficou Bruno na liderança, eu e Aglaylson como vice-líderes”.

A versão foi reforçada por Aglaylson. “Recebemos o convite e estamos aguardando o anúncio oficial do prefeito eleito”, comentou.

Entre as atribuições do posto de líder estão a de participar do Colégio de Líderes e ser intermediário entre o governante e a Casa Legislativa. Conforme o Regimento Interno da CMFor, a indicação da liderança de governo deverá ser comunicada pelo chefe do Executivo por meio de um ofício dirigido à Mesa Diretora.