Presidente do PT Ceará diz que vaga do Senado será dialogada com aliados: 'ninguém vai fazer nada a força'

O presidente do PT Ceará, Antônio Filho (o Conin), declarou à coluna que, embora seja um desejo do partido lançar um nome para uma das duas vagas ao Senado na eleição do ano que vem, o assunto será discutido com paciência com os demais aliados, e que não haverá imposição da sigla.

"Ninguém vai fazer nada a força impondo nossa vontade aos aliados, nós vamos fazer na construção política como sempre fizemos, dialogando, contemplando também os interesses dos nossos aliados", afirmou.

O ministro Camilo Santana (PT) já chegou a "lançar" informalmente o nome do deputado federal José Guimarães (PT) a uma das duas vagas do grupo do governador. Conin explica que há uma demanda nacional do partido para aumentar a bancada petista no Congresso e aliviar a relação tensa dos parlamentares com a Presidência da República.

"O PT tem uma estratégia nacional porque o partido está vendo as dificuldades que o presidente Lula está passando nessa relação com o Congresso. Não é uma relação simples, construir governabilidade no cenário em que o PT tem uma bancada bem pequena em relação aos 513 (deputados) na Câmara e aos 81 (senadores) no Senado. Portanto, uma vaga para o PT no Senado dialoga com esse projeto nacional", explica.

Articulação

Para Conin, as negociações com aliados deverão ser feitas pelos líderes do partido, sem clima de disputa ou desgaste.

"Eu posso garantir que não vai faltar habilidade política ao partido, aos nossos líderes, o governador Elmano, o ministro Camilo, para a gente chegar a um bom termo na definição da chapa para 2026", projeta.

Corrida eleitoral

O PontoPoder já mostrou nos últimos dias que há pelo menos seis nomes que estão colocados para ocupar as duas vagas para o Senado na eleição de 2026.