Recado em bonés e briga pelo Senado: quem são os nomes na base aliada de Camilo e Cid que assumiram pré-campanha

Em meio a felicitações, palmas, velas e bolo, o aniversário do deputado federal José Guimarães (PT), realizado no último sábado (15), contou com uma surpresa por conta do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Durante o discurso ao aniversariante, o ex-governador projetou o nome do correligionário, líder do Governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, como senador eleito em 2026. A declaração pegou aliados de surpresa por fugir do perfil do ministro, que costuma evitar antecipações eleitorais.

Na prática, o apoio acirrou ainda mais a disputa pelas duas vagas cearenses para o Senado no próximo ano, que já conta com meia dúzia de nomes cotados como candidatos só do lado governista. No caso de Guimarães, assumir uma cadeira na Casa é um desejo antigo que já foi adiado em outras ocasiões. Apesar da influência política do mandatário tanto no Ceará quanto em Brasília, ele tem concorrentes à altura: os deputados federais Eunício Oliveira (MDB) e Júnior Mano (PSB), o ex-senador Chiquinho Feitosa (Republicanos) e o ex-vice-governador Domingos Filhos (PSD).

Um sexto nome na disputa seria o próprio Cid Gomes (PSB), que já disse reiteradas vezes que não pretende disputar a reeleição, contudo, seu nome ainda aparece no horizonte de possibilidades do grupo governista. No último dia 7 de fevereiro, durante a filiação de novos deputados estaduais ao PSB, ele abriu o leque de possibilidades para 2026, cogitando inclusive disputar vaga na Câmara dos Deputados.

"Eu não descarto nada. Eu quero colocar em ordem de prioridade. Para mim, no momento: discussão majoritária, nós vamos fazer em 2026. No momento, o que vai tomar a minha atenção, a minha dedicação, o meu tempo, é programar uma quantidade e uma relação de pessoas que concorram à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa. Essa é a minha prioridade absoluta para o momento", comentou.

“Senador Pompeu é Guimarães”

Pouco mais de uma semana depois das declarações de Cid, Camilo resolveu comentar sobre o próximo ano dizendo que Guimarães irá representar os cearenses “naquela Câmara Alta (Senado Federal)”. No aniversário do petista, o ministro ainda rasgou elogios ao correligionário e chegou a cantar a música “Amigo”, de Roberto Carlos, para homenageá-lo. “Guimarães é um companheiro, um amigo, não deixa ninguém para trás”, completou.

Legenda: Bonés usados na festa de aniversário do deputado José Guimarães Foto: Reprodução/Instagram

Além da declaração de Camilo, a festa teve ares de lançamento de pré-candidatura para 2026. Prefeitos, deputados e outros aliados de Guimarães usaram bonés produzidos exclusivamente para o aniversário. Um dos modelos trazia “Guimarães 2026” e outro tinha “Senador Pompeu é Guimarães”, com as palavras “Senador” e “é Guimarães” em destaque.

Apesar da referência a uma eventual candidatura do deputado ao Senado, Senador Pompeu realmente é uma das bases eleitorais do político. Em 2022, ele foi o deputado federal mais votado na cidade, totalizando 24,4% do eleitorado municipal.

Eunício e Chiquinho disputam apoio de Camilo

Entre os convidados da festa estava ainda o ex-senador e atual deputado federal Eunício Oliveira. Após um mandato no Senado Federal entre 2010 e 2018, o político não conseguiu se reeleger naquele ano, quando Cid Gomes e Eduardo Girão (Novo) ficaram com a vaga. Agora, parlamentar é a aposta do MDB para reassumir o cargo.

No sábado, Eunício publicou uma foto ao lado de Camilo reafirmando os “compromissos” e “apoios” recíprocos. Atual líder do grupo governista no Ceará, o aval do ministro a um nome na disputa é vista como um fator que pode ser determinante no pleito, já que o petista pode articular apoio em prefeituras, no Governo do Ceará e no Governo Federal.

Legenda: Imagem publicada por Eunício Oliveira nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

Em entrevista ao Diário do Nordeste nesta semana, Eunício reforçou que é pré-candidato a uma das cadeiras para o Senado e que aposta no apoio do ministro.

“Lancei minha pré-candidatura ao Senado a pedido do MDB nacional, obviamente eu comuniquei ao governador Elmano de Freitas e ao ministro Camilo Santana. Continuou do mesmo jeito, o MDB decidiu, nacionalmente, ter essa pré-candidatura no Ceará (...) Há um sentimento sobre a forma como foi tirada a cadeira do MDB do Ceará, basta comparar o que o senador Eunício trouxe para o Ceará e o que o senador que o substituiu trouxe”, declarou Eunício à reportagem.

Ainda no sábado, após a passagem pela festa de Guimarães, Camilo finalizou sua agenda de aparições ao lado de pré-candidatos com uma visita a Chiquinho Feitosa. Ex-senador, que também comanda o Republicanos no Ceará, promoveu uma festa em homenagem ao Dia de São Valentim, data em que se comemora o Dia dos Namorados em alguns países. O evento contou com a presença do ministro da Educação, que, inclusive, posou para fotos ao lado do anfitrião.

Legenda: Foto publicada nas redes sociais de Chiquinho Feitosa Foto: Reprodução/Instagram

Júnior Mano tem apoio de prefeitos e do titular do cargo

Em meio aos acenos de Camilo aos pré-candidatos, um outro governista cotado para o Senado também recebeu apoio de aliados. Lançado entre o rol de possíveis postulantes pelo senador Cid Gomes, Júnior Mano recebeu mensagens de mais de uma dezena de prefeitos cearenses nas redes sociais entre sábado e domingo (16).

Legenda: Publicação em apoio a Júnior Mano Foto: Reprodução/Instagram

O nome dele surgiu como pré-candidato durante o ato de filiação de deputados estaduais ao PSB, no último dia 7 de fevereiro. Na ocasião, Cid afirmou que, caso o PSB tenha direito a uma vaga na chapa majoritária, sua defesa é que ela seja para o Senado, com indicação de Mano, recém-filiado à legenda.

No mesmo dia, o deputado federal se disse "lisonjeado" pela menção e questionou: "Quem não tem interesse?".

"Se você está na política, num quadro profissional, lógico que você quer chegar em um quadro melhor. Na política é isso. Se você está como deputado federal, você almeja sempre ter um cargo no Senado Federal, que é onde eu posso ajudar mais ainda o Estado do Ceará e a política brasileira. E fico lisonjeado de ter sido falado pelo senador Cid Gomes, que é uma grande referência do nosso Estado", comentou.

O político vive um momento turbulento na carreira política. Ele é investigado pela Polícia Federal (PF) por suposto esquema de desvio de emendas no Ceará. Como o parlamentar tem foro privilegiado, o caso foi alçado ao Supremo Tribunal Federal (STF) e distribuído para o gabinete do ministro Gilmar Mendes. O deputado alega ser inocente e nega qualquer irregularidade no envio dos recursos.

No último pleito, o político conseguiu ampliar sua influência sobre as prefeituras cearenses, o que virou uma de suas principais vantagens sobre os outros pré-candidatos. Aliados de Mano que defendem sua candidatura ao Senado minimizam as acusações feitas contra ele.

“Até que se prove o contrário, ele é inocente e fez muito pelos municípios cearenses. Claro que ele virando senador poderia ajudar muito mais, mas a eleição ainda está longe, muita água vai rolar e não somos nós prefeitos que vamos definir o nome governista, mas o que pudermos fazer para ajudar, iremos como forma de gratidão”, disse um dos prefeitos que publicou o apoio ao deputado no domingo.

Concorrência

O sexto nome cotado, mas sem apoios públicos até o momento, é do ex-vice-governador do Ceará, Domingos Filho (PSD). O político, que atualmente é secretário de Desenvolvimento Econômico do governo Elmano, comanda uma das maiores siglas do Estado, com 28 prefeituras, além de três deputados estaduais e mais três federais.

Procurado pela reportagem, ele reforçou que “o PSD se consolidou como a terceira força política e eleitoral do Estado, atrás do PT e do PSB”. Contudo, ponderou que a sigla só irá discutir seu espaço no projeto que governa o Estado em 2026, “momento adequado para se discutir e resolver candidaturas”.

José Guimarães, Júnior Mano e Chiquinho Feitosa foram procurados pela reportagem, mas não houve retorno.