Em evento do PSB, Elmano cita disputas partidárias em municípios, defende unidade e fala sobre eleição para o Senado

O governador Elmano de Freitas (PT) marcou presença no evento de filiação de deputados estaduais ao PSB, nesta sexta-feira (7), e deu recados para a base, visando as eleições de 2026. Segundo o petista, o arco de aliança já conta com quase 180 prefeitos, 36 deputados estaduais, "um número significativo de deputados federais e dois senadores (de três) até 2026", mas o grupo precisa de unidade para ampliar sua representação.

"Se Deus quiser, em 2026, nós vamos botar as três cadeiras do Senado do lado das forças progressistas no estado do Ceará. Só que isso coloca desafios para nós. O mais comum no Ceará é no nosso dia a dia da política, é uma disputa entre partidos da nossa base aliada", pontuou, durante cerimônia de filiação de deputados estaduais ao PSB, nesta sexta-feira (7), movimento necessário para fidelizar apoios na Assembleia Legislativa cearense (Alece).

"Nos municípios, disputamos, às vezes, (o embate) foi o PT com o PSB, ou o PSB com o PSD, ou com o MDB, ou o Republicanos com o PP. Partidos que integram uma aliança no Estado, e essa nossa disputa no local às vezes pode ser uma tentação para nós perdermos de vista o que de fato é a disputa da sociedade brasileira, que não é entre nós. É esse campo de aliança que temos no Ceará contra uma extrema-direita", completou o governador.

Elmano citou a investigação que revelou um plano golpista para assassinar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Lula (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que também participou da cerimônia desta sexta-feira.

"É essa a força política. Se queriam tirar a vida de Geraldo Alckmin, de um ministro do Supremo e do presidente Lula, imagine o que (fariam) com seus adversários nos estados e nos municípios. Portanto, é muito importante que tenhamos grandeza política de saber que as nossas disputas nos municípios vão permanecer e (que precisamos) ter habilidade de conviver com elas", aconselhou o governador.

União restabelecida

A declaração ocorre após recente crise com o senador Cid Gomes (PSB), deflagrada e pacificada no fim do ano passado. Após ameaçar, pelos seus interlocutores, rompimento com o governador Elmano, o pessebista negou qualquer decisão de ruptura com o petista, em meio à discussão da bancada cearense sobre o rumo das emendas parlamentares para 2025, da qual o Governo do Estado saiu beneficiado.

Em meio à incerteza sobre a continuidade da aliança, prefeitos, deputados e outras lideranças políticas declararam torcer para resolução do conflito para o fortalecimento do grupo governista.

"Não (vou romper). Você ouviu alguma declaração minha? Você só pode dizer que uma coisa aconteceu quando você tem declaração da pessoa. Eu nunca falei que rompi que estava rompendo minha relação com Elmano, nunca falei isso", disse a jornalistas.

Elmano também chegou a amenizar a situação na época. "Cid é uma pessoa fundamental no nosso projeto, ele faz parte desse projeto que está em andamento no Ceará. É um grande companheiro, um grande homem público, foi um grande governador, é um grande senador e, não tenho dúvidas, vamos continuar juntos”, disse o petista.

Filiação em massa ao PSB

Um grupo de deputados estaduais cearenses liderados pelo senador Cid Gomes (PSB) oficializou a saída do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e, como ato contínuo, a migração para o Partido Socialista Brasileiro (PSB) nesta sexta-feira (7). Há, ainda, uma dissidência do Partido Liberal (PL) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), com a migração de Marta Gonçalves.

Participaram da cerimônia lideranças como Elmano de Freitas, Cid Gomes, a ex-governadora Izolda Cela (PSB), o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB).

O movimento, iniciado em novembro de 2023 e que se desenvolveu numa esfera judicial, consolida o protagonismo da legenda socialista na Casa Legislativa, que terá maioria pessebista. Veja os novos filiados: