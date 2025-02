Em evento do PSB no Ceará, Alckmin aponta diálogos sobre indústria automotiva e Data Center no Estado

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) esteve no Ceará, nesta sexta-feira (7), para participar da solenidade de filiação de deputados estaduais e outras lideranças políticas ao PSB. Durante a passagem pelo Estado, Alckmin também participou de conversa com o governador Elmano de Freitas (PT) e com o senador Cid Gomes (PSB).

Três temas foram elencados pelo vice-presidente como parte da pauta de discussão com as lideranças cearenses: o hidrogênio verde, o Data Center e os investimentos em indústria automotiva no Ceará. "Foi uma conversa muito proveitosa", reforçou o vice-presidente, que esteve no Palácio da Abolição no início da manhã desta sexta.

Veja também PontoPoder 'Não tenho perspectiva de cargo político', diz ex-governadora Izolda Cela em evento do PSB PontoPoder Cid não descarta concorrer a deputado federal em 2026, mas pode 'abrir mão' de candidatura para fortalecer bancada

Alckmin reforçou o "investimento recorde" que será feito no Ceará pela construção do Data Center da Casa dos Ventos, estimado em R$ 55 bilhões. A construção do empreendimento deve ser iniciada ainda em 2025 na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE), no Pecém, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Já o polo automotivo vem sendo foco de discussões entre o Elmano de Freitas e o vice-presidente Alckmin desde 2024. Em dezembro, o governador cearense apresentou o Polo Industrial Automobilístico do Ceará, a ser instalado onde ficava a Troller, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, ao vice-presidente.

Alckmin reforçou ainda a importância do Ceará no cenário nacional e de avanços no setor da Indústria.

"Tivemos um bom ano, o PIB cresceu 3,5%, o desemprego caiu, o salário mínimo teve ganho real, a massa salarial subiu para nós. Tivemos um ano importante de avanços e o Ceará liderando o desenvolvimento brasileiro, tem crescido acima da média nacional". Geraldo Alckmin Vice-presidente do Brasil

Filiação do PSB

Geraldo Alckmin participou de evento de filiação de parlamentares ao PSB. O presidente nacional do partido, Carlos Siqueira (PSB), também esteve presente na solenidade. Cid Gomes e o presidente do PSB Ceará, Eudoro Santana (PSB), integram as autoridades pessebistas que lideram a solenidade.

A maioria dos novos filiados são deputados estaduais e suplentes de saída do PDT. No total, são oito titulares de mandatos e três suplentes em exercício que deixaram a legenda brizolista com destino ao PSB.

Também se filiou ao PSB, a deputada estadual Martha Gonçalves. Ela foi eleita pelo PL em 2022, na época presidido pelo marido e então prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves. Ele deixou o Partido Liberal em 2024, pouco após deixar o comando da sigla — herdado por lideranças bolsonaristas.

Alckmin destacou o fortalecimento do Ceará com a entrada dos novos filiados. "O PSB tem história. São importantes as bandeiras, mas tão importantes são as mãos que impunham essas bandeiras. A gente fica feliz com novos filiados, deputados com representatividade popular, representando a população do Ceará", pontuou.