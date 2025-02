'Não tenho perspectiva de cargo político', diz ex-governadora Izolda Cela em evento do PSB

De volta à função de servidora pública estadual desde a derrota na disputa pela Prefeitura de Sobral, a ex-governadora Izolda Cela (PSB) disse que não tem perspectiva de assumir qualquer cargo político no momento.

A declaração foi dada nesta sexta-feira (7), durante o evento de filiação de deputados estaduais egressos do PDT ao PSB. A ex-governadora reforçou que seu foco, atualmente, é o serviço público. "Voltei para o meu vínculo efetivo de servidora pública na universidade e é nisso que estou concentrada", disse.

"Eu acho que descartar por antecipação, não se deve fazer isso, mas eu não tenho perspectiva de cargo político, não tenho" Izolda Cela (PSB) Ex-governadora do Ceará

Izolda comemorou a filiação de novos parlamentares ao PSB e disse estar "otimista" com o fortalecimento do campo "progressista" do Estado.

"É um momento muito importante, esse fortalecimento do PSB com o ingresso de deputados e com essa liderança política muito positiva e muito construtiva que temos no Ceará, com Cid (Gomes), Eudoro (Santana) e tantos outros que estão nesse fortalecimento. Isso vem ao bem da população, da política. Perspectiva de fortalecimento de um campo progressista, democrático, estou muito otimista", destacou.

Carreira política

Vice-governadora na chapa com Camilo Santana (PT) em 2014 e reeleita em 2018, Izolda Cela assumiu como governadora em 2022, quando o petista se desincompatibilizou para disputar vaga no Senado. À época, ela foi cotada para concorrer à reeleição, mas a maioria dos seus correligionários decidiu lançar o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), o que provocou um racha interno na sigla e pôs fim à aliança estadual com o PT.

Em 2023, Izolda assumiu como secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC), cargo que ocupou até 2024, quando saiu para disputar a Prefeitura de Sobral. No pleito, ela foi derrotada para o oposicionista Oscar Rodrigues (União), interrompendo um ciclo político de quase 30 anos de influência dos Ferreira Gomes na cidade.