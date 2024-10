Izolda se pronuncia após derrota em Sobral e deseja 'sorte' a Oscar: 'Respeitar a voz das urnas'

Quase um dia após as urnas confirmarem a sua derrota na disputa pela Prefeitura de Sobral, a ex-governadora Izolda Cela (PSB) comentou o resultado eleitoral em postagem nas redes sociais. Na publicação desta segunda-feira (7), ela agradeceu a adesão de eleitores, ressaltou o respeito à escolha dos sobralenses e desejou "sorte" ao adversário, o deputado estadual Oscar Rodrigues (União).

"Nós fizemos uma campanha bem bonita por causa de vocês, uma campanha alegre, propositiva, limpa, engajada, espontaneamente engajada. É verdade que nós enfrentamos também algumas situações anormais, mas na democracia nós aprendemos a respeitar a voz das urnas. Então eu desejo sorte ao meu adversário eleito, que ele seja guiado pelo melhor espírito público, porque o que importa mesmo é a Sobral e a vida dos sobralenses", disse.

"Eu quero agradecer muitíssimo também a vocês a participação das crianças, que foi uma nota muito especial na nossa campanha. Que me acompanha, que me emocionou, que me alegrou e eu sei que é por elas também, que a nossa força, a nossa luta se renova sempre para que nós possamos ter esperanças de um mundo melhor. Então, muito obrigada, muito obrigada de coração a todos vocês", acrescentou Izolda.

Em maio deste ano, ela deixou a secretaria executiva do Ministério da Educação (MEC) para disputar as eleições em Sobral. Com o resultado, ainda não foi confirmado se ela retorna ao cargo ou se este segue sob gerência de Leonardo Barchini, nomeado pelo titular do MEC, Camilo Santana (PT), para substituir Izolda.

O PontoPoder buscou Izolda Cela, por meio da sua assessoria de imprensa, para saber quais os próximos passos. O ministro também foi procurado via assessoria de imprensa para comentar os desdobramentos, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. Ele mesmo reassumiu a função nesta segunda-feira, após tirar férias para se dedicar às campanhas de seus aliados no Ceará, em especial Fortaleza, com Evandro Leitão (PT).

O peso do resultado

Com 65.138 votos, Oscar Rodrigues venceu as eleições e sagrou-se como o novo prefeito de Sobral, interrompendo um ciclo político de quase 30 anos de influência dos Ferreira Gomes na cidade. Izolda Cela, que recebeu 59.135 votos, era a esperança do grupo político de renovar seu domínio por mais um mandato.

Também nesta segunda, o atual prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), pronunciou-se sobre o resultado das urnas.

"Parabenizo o prefeito e os vereadores e vereadoras eleitos pelas mãos do povo de Sobral, aos quais desejo boa sorte na missão de representar nosso município nos poderes Executivo e Legislativo a partir de janeiro de 2025. Em tempo, reafirmo o privilégio de ter estado nessa disputa ao lado da candidata Izolda Cela, uma mulher ainda mais extraordinária, cuja campanha foi limpa, positiva, alegre e respeitosa a todos os princípios da legislação e a seus opositores", disse Ivo.