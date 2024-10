Oscar Rodrigues comemora vitória 'contra máquina' em Sobral e quebra de 'dinastia' de grupo de Cid

O deputado estadual Oscar Rodrigues (União Brasil), eleito prefeito de Sobral neste domingo (6), com pouco mais de 52% dos votos válidos, atribui a vitória a "erros" das últimas gestões comandadas pelo grupo político adversário e entende estar "quebrando um ciclo" que "já tinha virado uma oligarquia e estava passando para uma dinastia".

"Foi um trabalho árduo, muito difícil, realmente. Estávamos trabalhando contra a máquina [pública], uma máquina pesada, a gente sabe disso. Pessoas que estavam aí no governo de Sobral há 30 anos. [...] Como eles cometeram muitos erros nas últimas gestões, podemos fazer projetos para corrigir esses erros", prometeu o prefeito eleito, em entrevista concedida ao Diário do Nordeste logo após o resultado do pleito ser divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Oscar Rodrigues venceu as eleições em Sobral com 52,5% dos votos válidos, segundo o TSE. O candidato tem patrimônio avaliado em R$ 6,8 milhões e já havia concorrido ao cargo de chefe do Executivo municipal em 2020 pelo MDB, mas perdeu para Ivo Gomes, que, àquela época, pertencia aos quadros do PDT.

Legenda: Militância comemora vitória de Oscar Rodrigues em Sobral Foto: Luana Barros/SVM

Oscar se referiu, na declaração, ao grupo político dos Ferreira Gomes, cuja hegemonia de 25 anos foi quebrada nestas eleições. Ele concorria ao Executivo municipal com a ex-governadora Izolda Cela (PSB), que era apoiada pelo atual prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), e pelo senador Cid Gomes (PSB). O ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que costumava estar à frente das articulações no município — berço político da família — decidiu, após se desentender com os irmãos, não se envolver com a campanha este ano.

'Guerra de Golias contra Davi'

Eleita vice-prefeita, Maria Imaculada Dias Adeodato, a dra. Imaculada, classificou o pleito em Sobral como uma "guerra de Golias contra Davi" — personagens bíblicos.

"Eu dizia muito na convenção [partidária] que [a eleição] era uma guerra de Golias contra Davi. Davi venceu Golias com coragem, com determinação, e assim foi o Oscar. Com coragem, determinação, fé em Deus. Com fé em Deus, nós vencemos. O Oscar foi o verdadeiro Davi, porque [o adversário] é uma máquina da Prefeitura", disse ela.

A odontóloga afirmou ainda que, na reta final da disputa, os rivais "se desdobraram". "Apareceu dinheiro de todos os lados, que diziam que não tinham", disparou.

Prioridades da gestão

Oscar se compromete, no início de sua gestão, em 2025, a revitalizar a economia sobralense, com investimentos no comércio e na indústria, com vistas a gerar emprego. "A gente precisa gerar emprego para a população, que, hoje, sofre muito em consequência disso", afirmou.

Além disso, o então deputado destaca desafios na saúde e na segurança pública. "Sobral chegou ao 38º lugar de cidade mais perigosa do Brasil, de maior criminalidade. Isso tudo em consequência de uma gestão que não soube adequar, não soube trazer desenvolvimento, diminuir a criminalidade", continuou.