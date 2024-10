Pela primeira vez na história prefeito de Fortaleza está fora de disputa pela reeleição

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), está fora da disputa pelo comando do Paço Municipal. Com o resultado das urnas, neste domingo (6), primeiro turno da eleição 2024, Sarto protagoniza um feito histórico: pela primeira vez um prefeito da capital cearense não segue na disputa pela reeleição.

Neste domingo, André Fernandes (PL), com 40,30% dos votos, e Evandro Leitão (PT), com 34,44% votos, avançaram para o segundo turno. Já Sarto ficou em 3º lugar com 11,73% dos votos válidos.

Histórico na Capital

Desde que a reeleição passou a vigorar no país, em 1997, Fortaleza teve três prefeitos reeleitos: Juraci Magalhães, Luizianne Lins e Roberto Claudio.

Na história da capital, Juraci Magalhães foi eleito em 1996 e reeleito em 2000, quando era do PMDB e disputou o segundo turno com Inácio Arruda (PCdoB). Juraci foi reeleito prefeito, à época, com 53,97% dos votos válidos, enquanto Inácio teve 46,03%.

Já Luizianne Lins (PT) ganhou as eleições em 2004 e foi reeleita em 2008, quando venceu já no primeiro turno. À época, a prefeita foi reconduzida ao cargo ao vencer no primeiro turno com 50,16% dos votos válidos, contra Moroni Torgan (DEM) com 25%, Patrícia Saboya (PDT), com 15,47% e Renato Roseno (PSol) com 5,67%.

No cenário mais recente, Roberto Cláudio (PDT) foi eleito em 2012 e novamente venceu as eleições em 2016. Quando reeleito, ele disputou o segundo turno com Capitão Wagner e obteve 53,57% dos votos válidos, enquanto o adversário recebeu 46,43% dos votos válidos.

O atual prefeito, José Sarto (PDT), foi eleito em 2020 em uma disputa contra Capitão Wagner, no segundo turno. Na eleição, Sarto obteve 51,69% dos votos válidos e Wagner, 48,31% dos votos válidos.