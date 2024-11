'Ele não vai sair do partido', diz Eudoro Santana sobre Cid Gomes no PSB

Ele não vai sair do partido. (...) Tem problemas com alguns dos partidos? Tem problemas. E sempre terá porque o poder é assim, a política é muito dinâmica. Estamos pedindo uma reflexão porque não podemos perder no Ceará a contribuição pessoal de um senador da envergadura e qualidade do Cid que foi governador duas vezes, foi prefeito de uma cidade importante

Eudoro Santana Presidente do PSB Ceará