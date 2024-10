PT volta a disputar 2º turno em Fortaleza após 12 anos

Confirmando o resultado da quarta rodada da pesquisa Quaest, os candidatos André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) seguem na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Com isso, é a primeira vez em 12 anos que o Partido dos Trabalhadores (PT) chega ao segundo turno. A última vez tinha sido no pleito de 2012, quando o atual governador, Elmano de Freitas, foi derrotado pelo ex-governador Roberto Claudio (no PSB na época).

Naquele ano, Elmano liderou a votação no primeiro turno, quando atingiu 25,44% dos votos válidos, enquanto o ex-prefeito Roberto Claudio teve 23,32%. Eles disputaram, ainda, com Heitor Ferrer (na época no PDT), Moroni Torgan (na época no extinto DEM) e Renato Roseno (Psol). Os demais candidatos atingiram menos de 3%.

Já em 2016, a ex-prefeita Luizianne Lins se candidatou para um terceiro mandato, mas ficou em terceiro lugar no primeiro turno, com 193.687 votos (15,06%). Roberto Claudio (PDT) venceu a disputa no segundo turno contra Capitão Wagner (no extinto PR).

Quatro anos depois, em 2020, a ex-prefeita conquistou 227.470 votos (17,76%) e novamente foi a terceira mais votada. O atual prefeito, José Sarto (PDT), venceu Capitão Wagner (no Pros na época) com 51,69% dos votos válidos.

PARTICIPAÇÃO DO PT NAS ELEIÇÕES DE FORTALEZA

O PT esteve presente em todos os pleitos pelo Executivo municipal em Fortaleza desde a redemocratização, quando teve Maria Luíza Fontenele eleita em 1985.

Quatro anos depois, o PT não elegeu um sucessor, quando Mário Mamede Filho atingiu 5,75% em 1988. Já em 1992, o candidato foi Fernando Branquinho, que teve 4,45% dos votos.

Tanto em 1996 quanto em 2000, o PT lançou candidatos a vice-prefeitos na chapa com Inácio Arruda (PCdoB) — Mário Mamede Filho e Artur Bruno, respectivamente.

Foi após essas eleições que o partido lançou Luizianne Lins, que foi eleita e reeleita prefeita da capital cearense em 2004 e 2008, e apoiou a candidatura de Elmano de Freitas em 2012.